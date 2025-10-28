Declarație ciudată a lui Nicușor Dan despre Călin Georgescu: „Noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale”

Nicușor Dan prevede sfârșitul carierei politice a lui Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a făcut marți o declarație ciudată legată de Călin Georgescu, în cadrul unui interviu acordat pentru Cotidianul. Șeful statului a fost întrebat dacă vede un sfârșit de carieră politică a lui Călin Georgescu, după ce a declarat că e sigur „100%” că partea importantă din campania fostului candidat independent la președinție a fost dirijată de Moscova.

„Desigur, da”, a răspuns Nicușor Dan la întrebarea referitoare la sfârșitul carierei politice a lui Georgescu.

„Eu cred că doar faptul că noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale face ca oamenii încă să îl crediteze pe acest personaj”, a adăugat președintele României, fără a detalia ori explica la cine se referă când spune „noi”.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, în cadrul unui interviu pentru Cotidianul, că „partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”. El a adăugat că „ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani”.

Șeful statului a mai precizat că „ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani” și despre cine a finanțat campania.

„Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova.

El a adăugat că o parte din „fire” duc la Kremlin și că există suspiciunea ca în spatele lui Călin Georgescu să fi fost și o rețea de români.

„Ştim că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Ştim mai mult. Adică e mult mai evident în Moldova decât în România. Dar pentru România sunt, aşa cum am zis, fie conturi, reţele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo.

E posibil că pe alegerile din România să fi fost şi cumva există suspiciuni pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu. Unele informaţii sunt mai cunoscute, altele sunt mai puţin cunoscute, altele sunt doar la momentul ăsta, doar la nivel de intuiţie”, a relatat Nicuşor Dan.