Declarații surprinzătoare ale co-fondatoarei „Dăruiește viață”. Carmen Uscatu, despre Oana Gheorghiu: „O vulnerabilitate foarte mare”

2 minute de citit Publicat la 10:58 11 Noi 2025 Modificat la 11:41 11 Noi 2025

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele „Dăruieşte Viaţă”. Foto: Agerpres

Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă” alături de Oana Gheorghiu, a afirmat, într-un interviu pentru HotNews, că numirea acesteia ca vicepremier reprezintă „o vulnerabilitate foarte mare” pentru asociaţie „din cauza unei incompatibilităţi între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, versus rolul ei în Guvernul României”.

Potrivit acesteia, deși Oana Gheorghiu s-a autosuspendat din funcțiile executive din cadrul organizației, ea deține în continuare calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală, ceea ce ridică întrebări din partea sponsorilor internaționali.

„Ne scriu sponsorii, ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment”, a explicat Uscatu pentru HotNews.

Ea a precizat că organizația lucrează la „un plan prin care să separe aceste roluri” și că situația actuală reprezintă un risc de imagine pentru asociație. „Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în guvern. Sunt declarații pe propria răspundere, în special pentru companii americane listate la bursă, care au programe stricte de compliance”, a adăugat cofondatoarea „Dăruiește Viață”.

„E regretabil că nu s-a discutat înainte”

Uscatu afirmă că numirea Oanei Gheorghiu a luat-o prin surprindere. „E regretabil pentru noi că s-a întâmplat acest lucru și că nu am știut din timp. Am aflat, la fel ca opinia publică, în același moment”, spune ea, subliniind că asociația își dorește „claritate și transparență” în fața donatorilor.

Potrivit acesteia, efectele s-au simțit imediat: „Au fost donatori care s-au retras în ziua anunțului, au fost și unii care ne-au garantat că ne vor susține în continuare”.

În interviu, Carmen Uscatu a vorbit și despre incompatibilitatea dintre o funcție guvernamentală și calitatea de membru într-un ONG: „La nivel european, e foarte clară incompatibilitatea între rolul non-guvernamental pe care cineva îl are într-o organizație și rolul guvernamental într-un executiv. Asta nu e posibil în alte state europene. Când devii ministru, nu mai poți fi și într-o organizație non-guvernamentală.”

„Oana s-a dus să facă un bine mai mare țării”

Totuși, Uscatu spune că nu o judecă pe fosta sa colegă: „Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare țării decât binele pe care «Dăruiește Viață» l-a făcut și îl face în societate”.

Cofondatoarea ONG-ului avertizează însă că această situație ar putea pune asociația într-o poziție dificilă în relația cu guvernul:

„Va fi greu de înțeles și de gestionat momentul în care organizația din care faci parte vorbește împotriva unei decizii a Guvernului din care tot tu faci parte. Dar noi rămânem cu rolul nostru de a critica guvernul atunci când e cazul”.

„Nu o să mă duc niciodată în politică”

Carmen Uscatu a respins și criticile privind salariile din cadrul asociației: „Salariile noastre sunt transparente. Avem un raport anual pe site, unde se vede că 3,4% din veniturile asociației sunt cheltuite pe salarii. Există și un audit anual cu o companie mare de audit. Există transparență și trasabilitatea banilor.”

În final, ea a exclus o eventuală implicare personală în politică: „Știu ce am de făcut pentru cauza copiilor bolnavi de cancer din România și din Europa de Est. O să-mi pun expertiza în sprijinul acestei cauze și nu, nu o să mă duc niciodată în politică.”