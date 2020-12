Demisie la vârf în UDMR: președintele executiv a plecat din funcție!

„Suntem după doi ani dificili și patru alegeri reușite pentru UDMR. Sunt recunoscător colegilor mei și voluntarilor noștri cu care am luptat împreună. În 2017 am fost ales președinte executiv al UDMR pentru doi ani, iar după alegerile europarlamentare, mi-am contiunat mandatul la cererea președintelui Uniunii. Atunci am stabilit ca după alegerile parlamentare din 2020 să îmi închei această activitate”, spune Porcsalmi Bálint.

Pe lângă atribuțiile executive, acesta a coordonat campaniile pentru prezidențialele de anul trecut, apoi cele pentru locale și parlamentare în acest an.

„Pe 6 decembrie misiunea mea s-a încheiat: la finalul negocierilor de formare a noului guvern voi renunța la mandatul de președinte executiv al UDMR. Mulțumesc Uniunii pentru încredere și oportunitate. Sunt mândru de colegii mei și de rezultatele obținute împreună. Mult succes, UDMR!”, este mesajul lui Porcsalmi Bálint.

În ședința Consiliului Permanent a partidului din 9 decembrie, s-a decis destituirea președinților birourilor teritoriale din Timiș, Brașov, Baia Mare și Sighetu Marmației. Până la desemnarea noilor președinți au fost numiți ca interimari András Molnár la Timiș, Levente Novák la Brașov, István Székely la Baia Mare și Anna Horváth în fruntea organizației regionale Maramureș, Sighetu Marmației.