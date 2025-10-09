Deputatul Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu după ce acesta a făcut din nou salutul nazist

Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea

Deputatul PNL Alexandru Muraru a depus, joi, o sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiți prin care a cerut controlului judiciar cu măsura arestării preventive pentru Călin Georgescu. Acesta acuză că fostul candidat la prezidențiale a făcut din nou salutul nazist.

„În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România.

Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice. Vorbim despre un individ trimis deja în judecată nu doar pentru propagandă legionară, ci și pentru fapte de o gravitate excepțională, anume complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite”, a declarat deputatul PNL.

„Fiecare zi în care Călin Georgescu își bate joc de justiție, transformând obligațiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului. Plimbările sale pe la poliție și biserici au devenit pretexte pentru a-și ralia susținătorii și pentru a testa limitele legii și ale răbdării noastre”, spune Muraru.

Acesta anunță că a depus o nouă sesizare penală la Parchet în care cere investigarea noilor fapte și înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă.

„Din acest motiv, anunț public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci și sesizarea de urgență a instanței în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive.

Locul celor care glorifică o mișcare fascistă ce a ucis, torturat și trădat România este după gratii, nu în spațiul public, de unde continuă să otrăvească minți. Justiția trebuie să acționeze acum, cu fermitate și fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului.

Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale. Partidul Național Liberal va folosi toate pârghiile legale și politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului”, a mai transmis Alexandru Muraru.

Călin Georgescu este trimis în judecată și se află sub control judiciar din 26 februarie, având mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Călin Georgescu este acuzat că ar fi săvârșit aceste fapte pe parcursul mai multor ani, începând cu iunie 2020. Printre exemplele date de procuror în rechizitoriu se numără și salutul legionar făcut în public de fostul candidat la prezidențiale. De asemenea, procurorul spune că acesta l-ar fi imitat pe mareșalul Ion Antonescu „aproape până la identitate”