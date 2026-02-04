Diaconescu, după raportul din SUA despre alegeri: Ar trebui ca autorităţile noastre să-şi exprime disponibilitatea pentru clarificări

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe şi fost consilier prezidenţial / sursă foto: Hepta

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe şi fost consilier prezidenţial, a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că raportul în care Comisia Europeană este acuzată de „interferenţe” în alegerile din mai multe ţări europene, inclusiv anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 din România, "nu e un raport dedicat României" şi, dacă există semnale pentru clarificări între România şi SUA, atunci "autorităţile de la Bucureşti ar trebui să-şi exprime disponibilitatea din această perspectivă".

"În primul rând, să ştim despre ce este vorba în esenţă, cu acest raport. Din perspectiva unui raport preliminar, se transmite un mesaj către Comisia Europeană, care, în opinia celor care au redactat raportul, ar fi făcut presiuni asupra principalelor platforme sociale, pentru a-şi modifica regulie globale de moderare a conţinutului. Se dau mai multe exemple din ultimii 10 ani, nu e un raport dedicat României.

Raportul are o concluzie în ce priveşte sancţionarea platformei X, în Europa, la nivel global, cu 6% din veniturile obţinute. Este corect ce a spus preşedintele României în comunicarea sa, este identificat, printre alte elemente, cazul României. Problema are o evaluare care este făcută cu ce s-a întâmplat în România şi dincolo de ţara noastră", a declarat Cristian Diaconescu, acesta adăugând:

"Aş da 2 exemple: Franţa, printr-un raport făcut de serviciul de protecţie împotriva ingerinţelor digitale, lua concluzii cu ce se întâmplă în România şi le transmitea autorităţilor franceze, pentru a evita repetarea unei astfel de situaţii.

În egală măsură, alegerile din Germania au avut în vedere acest tip de ingerinţe. Nu este o dilemă între România şi SUA. Este o problemă evaluată diferit.

Dacă există anumite semnale în ce priveşte nevoia de clarificare în cadrul Parteneriatului Strategic, între România şi SUA, ar trebui ca autorităţile de la Bucureşti să-şi exprime disponibilitatea din această perspectivă".

Reacția lui Nicușor Dan

România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare, a declarat, miercuri, Președintele Nicușor Dan, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

"România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, ca și angajamentul față de toți aliații și partenerii noștri strategici”, a susținut, printre altele, Nicușor Dan.