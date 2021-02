Diana Șoșoacă se teme să nu fie otrăvită în Parlament: Am ajuns să nu mai primesc o carte, să nu știu de unde să cumpăr o apă

”Primul lucru care mi s-a spus când am ajuns în Senat, mi s-a spus să mă uit întotdeauna sub scaun, și am întrebat de ce. Și mi s-a spus: ”Vezi că te poate otrăvi!” Cu ce să mă otrăvească? Exact ce a pățit doamna Pană. Nu bea apă de acolo, nu mânca de acolo, nu mirosi flori!

Am ajuns să nu mai poți să primești o carte, să nu mai știi de unde să îți cumperi o apă, pentru că toată lumea în jur îți spune nu achiziționa aia, nu mânca, ai grijă ce faci, ai grijă cu cine vorbești! Este inadmisibil ceea ce se întâmplă!”, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă la Antena 3.

"Mă uitam la domnul Orban şi nu mi-am închipuit că există cineva care să poată să vorbească mai tare decât mine. Nu ştiu la cine a strigat, sincer, dar mi-aduc aminte când stăteam noi în Piaţa Victoriei şi-l strigam pe domnul Orban şi nu auzea. Acum l-am auzit până în capătul sălii.", a spus Diana Șoșoacă, miercuri, la votul pentru eliminarea pensiilor speciale.

"Câtă demagogie ieftină. Domnule Orban şi stimaţi colegi care discutăm despre o demagogie ieftină. Articolul 15, alineatul 2 din Constituţie. V-am spus: toţi trebuie să vă cumpăraţi Constituţia României. De ce minţiţi poporul român? Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. Ceea ce votaţi dumneavoastră acum eventual se va aplica la următoarea legislatură. Restul pensiilor rămân valabile", a declarat Diana Şoşoacă.

„Ştiu foarte sigur deciziile Curţii Constituţionale. Sunt sigură că vor merge pe drepturi câştigate. Dacă dumneavoastră chiar doriţi să schimbaţi această lege, mergeţi juridic, mergeţi cu jurişti foarte buni şi făceţi-o în aşa fel încât să treacă şi de Curtea Constituţională şi să se aplice din acest moment. Însă n-o să reuşiţi. Neretroactivitatea legii civile", a explicat Şoşoacă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal