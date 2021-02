Diana Șoșoacă, atac la Sorin Lavric: ”Voi formula plângeri pentru discriminare, inclusiv pentru jigniri”

”Până la acest moment eu nu am primit vreo înștiințare, nu există vreun comunicat cu privire la excluderea mea din partid, ci există un comunicat că mi s-a retras sprijinul politic care nu este semnat iar mie nu mi-a fost adus la cunoștință niciun act. (...) Nu le dau eu sfaturi juridice, a încetat acest ajutor al meu. Abia dupa ce îmi este ascultată și mie opinia poți să ceri această schimbare și apoi trebuie votată de plen. Sunt destui pași. Ei s-au grăbit”, a spus Diana Șoșoacă despre excluderea sa de AUR.

”Singura cale de împăcare între mine și AUR este ca domnii Lavric, Claudiu Târziu şi Dan Tănasă să fie excluşi din partid”, a declarat Diana Şoşoacă la Romania TV.

Diana Șoșoacă, către Sorin Lavric: ”Voi formula plângeri pentru discriminare, inclusiv pentru jignirile aduse”

”Vă rog să vă abțineți să vă mai adresați către persoana mea”, i-a spus Diana Șoșoacă lui Sorin Lavric.

Senatoarea Diana Şoşoacă susţine că de vină pentru excluderea sa din partid sunt copreşedintele AUR, Claudiu Târziu şi liderul senatorilor AUR, Sorin Lavric care ar fi devenit violent şi ar fi încercat să o lovească. Contactat pentru un punct de vedere, Sorin Lavric a precizat că aceste acuzaţii sunt scorneli. El a subliniat că "ruptura ţine morală şi de această bună cuviinţă, de acest tact pe care senatoarea Şoşoacă nu îl are deloc".

Liderul senatorilor AUR, Sorin Lavric a declarat în exclusivitate la Antena 3 că acuzaţiile care i se aduc de către senatoarea Diana Şoşoacă nu sunt adevărate.

"În niciun caz nu puteam în plen pentru că eram sub ochii senatorilor, stăteam în drepta doamnei preşedinte Anca Dragu şi nu aveam cum să ridic mâna asupra doamnei Şoşoacă.

Altercaţia pe care am avut-o cu doamna Şoşoacă s-a petrecut în biroul lui Claudiu Târziu şi am fost toţi trei acolo. Claudiu Târziu poate să depună mărturie, că nu am avut nici cea mai mică intenţie să ridic mâna.

Astea sunt fantasmagoriile doamnei Şoşoacă, al cărei temperament coleric şi belicos dornic de conflict ştie să născocească asemenea scenarii", a spus Sorin Lavric la Antena 3.

De la ce a început scandalul cu senatoarea Diana Şoşoacă

"După scandalul pe care această doamnă l-a iscat în plenul senatului, când a început să urle la toţi pereţii, făcându-i criminali şi infractori pe preşedinta senatului şi pe secretarul general al senatului domnul Ciprian Bucur, fireşte că eram într-o stare de spirit groaznic pentru că, femeia asta pur şi simplu ne pune într-o lumină atât de proastă încât nu mai putem să exercităm exerciţiul parlamentar în senat.

Doamna aceasta în clipa în care intră în senat deja o sămânţă de discordie şi tensiune creşte. Ea nu poate, când intră într-o încăpere, indiferent că este Senatul sau un birou, nu poate intra fără să emane energie negativă, asta este drama ei", explicat Sorin Lavric la Antena 3.

