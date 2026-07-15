DIICOT îl ironizează pe Pîslaru, după perchezițiile de miercuri: „Azi suntem şi la Casa de Pensii. Scuze că n-am anunţat înainte”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii. Foto: Guvernul României

DIICOT l-a ironizat, miercuri, pe ministrul Dragoș Pîslaru într-un mesaj pe Facebook. După perchezițiile la Casa de Pensii, instituția a scris, pe rețeaua socială, „scuze că nu am anunţat înainte”, o aluzie evidentă la adresa ministrului interimar al Muncii. După ce Dragoș Pîslaru a anunțat că o demite pe șefa ANPDPD, aceasta a declarat că motivul revocării ei a fost faptul că nu l-a informat în prealabil cu privire la perchezițiile efectuate de DIICOT la azilele ilegale din Bihor, relatează Agerpres.

În postarea pe Facebook în care a detaliat ancheta care vizează Casa de Pensii din București, DIICOT l-a ironizat și pe ministrul Dragoș Pîslaru.

„Azi suntem şi la Casa de Pensii; Scuze că nu am anunţat înainte”, este mesajul DIICOT.

Pe 8 iulie, Alexandra Zară, pe atunci șefa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), declara că a fost demisă pentru că nu l-a informat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, în legătură cu acţiunea din 30 iunie din judeţul Bihor a DIICOT.

Ea a precizat însă că organele de urmărire penală i-au cerut să păstreze confidenţialitatea în legătură cu această acţiune şi dacă l-ar fi informat pe ministru ar fi săvârşit o infracţiune.

„M-a informat că motivul este că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DIICOT să se desfășoare. Am avut o discuție cu dumnealui chiar după revenirea mea în București, după procesul de relocare a persoanelor găsite în Bihor. (...) Dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune, infracțiune prevăzută de Codul penal”, a spus Alexandra Zară.

În replică, Dragoș Pîslaru a spus că „în toată scurta ei carieră profesională, doamna Zară a fost tot timpul o sinecuristă”.

„Când am demis-o pe doamna Alexandra Zară de la conducerea ANPDPD, am sunat-o în prealabil și i-am comunicat decizia mea. N-avem nicio obligație legală în acest sens și mi-am luat din timpul pe care nu îl am, ca ministru la două ministerele grele, pentru a-i explica că a greșit dezastruos în cadrul intervenției DIICOT și faptul că urmează să fie demisă”, a scris ministrul interimar al Muncii pe Facebook.

DIICOT efectuează miercuri percheziţii în biroul unui funcţionar de la Casa de Pensii Bucureşti, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.

Conform unor oficiali ai DIICOT, în dosar mai sunt implicaţi un expert judiciar şi un fost angajat ITM.

În total, sunt efectuate 30 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii