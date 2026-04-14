Dominic Fritz a intrat cu jandarmii într-o vilă din Timișoara ocupată ilegal de clanul Momiță. Vila se întoarce în patrimoniul orașului

Clădirea a fost ocupată ilegal timp de mai multe decenii / sursă foto: Facebook - Dominic Fritz

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a anunțat, marți, că o vilă redobândită în instanță a fost evacuată cu sprijinul forțelor de ordine, după ce ar fi fost ocupată ilegal timp de mai multe decenii de clanul Momiță. Potrivit acestuia, imobilul va fi transformat într-o grădiniță.

Familia de romi Momiţă ocupa fără drept vila, astfel că jandarmii au fost nevoiți să spargă yala.

„Azi am intrat în vila de pe Loga 52, ocupată ilegală timp de decenii. E o zi istorică pentru Timișoara. Rana din zona zero a orașului începe să se vindece. Loga 52 e prima casă de aici care se întoarce în patrimoniul orașului.

'Casa e proprietate de vreo 15-20 de ani. În ăștia 15-20 de ani, nu s-a găsit nimeni să vină să-și ia casa? S-a dus domnul Fritz, domnul primar să ce …?' - aceasta e declarația făcută presei de cel care îi reprezintă pe așa-zișii proprietari. Și da, e o întrebare legitimă: de ce în 15-20 de ani nimeni nu a făcut nimic pentru ca această vilă să fie recuperată de stat?

A fost o luptă lungă. Se fac 2 ani jumate de când am redobândit-o în acte, au urmat noi procese și blocaje în justiție pentru că au refuzat să evacueze vila. Azi, în sfârșit, am intrat cu forțele de ordine să ne recuperăm casa. Nu ne-a așteptat nimeni cu cheia”, a transmis, marți, edilul.

Dominic Fritz a mai precizat că decizia evacuării a fost luată după ce persoanele care ocupau clădirea au refuzat să o părăsească.

„Vila de pe Loga 52 e una din casele cu poveste încâlcită și dubioasă din centru Timișoarei ajunsă după anii 90 în mâinile celor care au luat ilegal multe din imobilele istorice și le-au mutilat.

Noi vom face aici grădiniță.

E un act de dreptate și de însănătoșire a noastră, ca o comunitate care vede că legea e lege pentru toți. Vă promit că indiferent de cât de lung e drumul pentru dreptate nu o să mă dau bătut niciodată atunci când e vorba de Timișoara”, a încheiat Dominic Fritz.