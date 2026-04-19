Dominic Fritz atacă PSD: Faceţi jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneţi că-i protejaţi

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a atacat duminică seara pe social-democrați. El acuză PSD că face „jocuri de putere pe spinarea oamenilor” și avertizează că, prin declanşarea unei crize politice, România va sărăci şi mai tare.

Dominic Fritz i-a mai acuzat pe social-democrați că „au organizat campanii de denigrare împotriva miniștrilor USR”.

„Ați încercat să ne intimidați încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Ați organizat campanii de denigrare împotriva miniștrilor USR, ați votat o moțiune de cenzură alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ați ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului”, a scris Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

El a mai avertizat că, prin declanșarea unei crize politice, România va pierde și mai mulți bani.

„Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat.

De ce? Cu siguranță nu pentru români. Pretindeți că plecați din guvern ca să apărați oamenii săraci. Prin declanșarea unei crize politice, veți sărăci țara și mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea.

Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă”, a mai scris acesta.

Liderul USR spune că partidul său va apăra cu toate puterile actuala guvernare.

„Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu.

E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat.

USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele. Nu renunțăm la luptă când abia am început curățenia. Le-o datorăm celor care nu mai au răbdare cu o țară în care facem un pas înainte și doi înapoi.

Pentru schemele voastre cinice, să nu contați pe noi.

Cine se poate baza pe noi: toți românii care își doresc dreptate și prosperitate. Pentru ei luptăm până la capăt, oricât e nevoie”, a încheiat Dominic Fritz.