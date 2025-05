„Domnul Georgescu are un prieten: Roland Schatz“. Interviu cu expertul din Austria care a găsit legătura dintre Georgescu și Kremlin

Cornelius Granig, președinte al Media and Journalism Taskforce şi expert în cybersecurity. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O dezbatere despre războiul hibrid al Rusiei, la care a participat un oficial militar de la Viena, și care a fost preluată de unul dintre posturile radiodifuzorului național din Austria – ÖRF, a avut în centru și legăturile lui Călin Georgescu cu Elena Vladimirovna Shmelova, o apropiată a preşedintelui rus Vladimir Putin și managerul de campanie al președintelui rus în 2018. Expertul în cybersecurity Cornelius Granig, președinte al Media and Journalism Taskforce, a oferit un interviu exclusiv la Antena 3 CNN despre conexiunile fostului candidat la preşedinţia României cu oamenii liderului de la Kremlin.

Cornelius Granig, omul care ştie legăturile lui Georgescu cu Moscova

Ana-Maria Roman a realizat un interviu în exclusivitate cu expertul în cybersecurity Cornelius Granig, președinte al Media and Journalism Taskforce, care cunoaște direct realitățile din România.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN ce dovezi a descoperit care demonstrează legătura dintre Călin Georgescu şi Elena Vladimirovna Shmeleva, managerul de campanie a lui Vladimir Putin, Cornelius Granig a răspuns: "Ştim că domnul Georgescu are un prieten, un partener cu care lucrează de mult timp, domnul Roland Schatz. Iar Ronald Schatz este directorul general al unei companii din Viena: Media Tenor GmbH. Iar această companie există din anul 2015. Este o companie mică, cu un singur angajat. Are un bilanţ redus, iar proprietarul companiei se află în Elveţia. Această firmă din Elveţia a avut în trecut o companie-soră în Moscova, una denumită tot «Media Tenor». Directorul general al acestei companii din Moscova era Elena Shmeleva. Deci, aceasta a fost închisă în 2013, putem afirma cu certitudine că există dovezi că anturajul domnului Georgescu este conectat la anturajul domnului Putin, deoarece doamna Shmeleva lucrează în prezent cu domnul Putin şi apare public alături de acesta. Din acest motiv, ea se află şi pe lista sancţiunilor UE".

Filiera austriacă: legăturile lui Călin Georgescu cu oamenii Kremlinului

– Călin Georgescu a colaborat în trecut cu această companie şi, de asemenea, cu domnul Roland Schatz?

"Domnul Georgescu a fost prezentat în anul 2016 ca secretar executiv al Institutului Global pentru Sustenabilitate al ONU. Şi acest institut are un birou de reprezentare în acelaşi apartament ca şi compania Media Tenor din Viena. Şi cred că fondatorul acestui institut este domnul Schatz. Aşadar, în acest fel, ei sunt oarecum conectaţi. Nu avem nicio declaraţie de presă, nicio declaraţie de presă recentă pe care să o fi făcut împreună la Viena, dar, ştiţi, domnul Georgescu a locuit aproape 10 ani în Austria şi poate că în această perioadă au lucrat împreună, având în vedere că domnul Schatz are şi el un birou la Viena", a declarat preşedintele Media and Journalism Taskforce, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.

– Cine este Roland Schatz şi care sunt legăturile sale cu Rusia, în general

"Despre Roland Schatz nu ştim prea multe. El este cetăţean german, are companii şi organizaţii în Elveţia şi, de asemenea, în Austria şi, aşa cum am spus mai devreme, holdingul său elveţian avea şi o companie în Rusia. Domnul Schatz lucrează în domeniul mass-media, companiile sale analizează articole din mass-media, în special cu Media Tenor International, iar Media Tenor GmbH pare să activeze în domeniul analizei mass-media. Şi cred că este nevoie de o analiză mai aprofundată a activităţilor reale şi a activităţilor care sunt, apoi, legate de Rusia. Pentru că ceea ce vedem este că, în trecut, au existat activităţi la Moscova, cum au evoluat după 2013 şi cum au evoluat ulterior, poate, în România. Acesta este un subiect care necesită o analiză mai aprofundată", a mai dezvăluit Cornelius Granig.

Ulterior, Ana-Maria Roman a precizat: "Aţi trimis un document din Austria de pe Registrul Firmelor cu firma Media Tenor GmbH. Ce demonstrează acest document?"

"Acest document arată doar istoricul Media Tenor GmbH în Austria. Arată că domnul Schatz este directorul general al companiei şi că proprietarul companiei este exclusiv o agenţie de valori mobiliare elveţiană numită «Innovatio Verlags AG». Şi această agenţie elveţiană a fost în trecut proprietara companiei Media Tenor LLC din Rusia", a precizat expertul în cybersecurity.

– Innovatio Verlargs AG este aceeaşi companie care deţinea compania din Rusia?

"Aşadar, Innovatio... trebuie să mă uit în documentele mele pentru a fi precis, deoarece este important. Deci, Innovatia Verlargs AG este proprietarul, în proporţie de 100%, al firmei Media Tenor din Viena. În trecut, această companie elveţiană, Innovatio Verlags AG, avea un alt nume. Se numea «Innovatia Editions SA». Şi, sub acest nume, această companie era proprietara unei companii lichidate din Moscova, numită «Media Tenor». Iar directorul general al acestei companii din Moscova era Elena Shmeleva", a mai mărturisit preşedintele Media and Journalism Taskforce în cadrul interviului oferit în exclusivitate la Antena 3 CNN.

– Credeţi că domnul Schatz colaborează în continuare cu Shmeleva?

"Sunt sigur că lucrează împreună de mulţi ani. Compania rusă a fost înfiinţată în 2005 şi, lichidată, în 2013. Sunt sigur că se cunosc foarte bine şi că ei colaborează până astăzi, în prezent, deoarece doamna Schemelova nu a dispărut din peisaj, iar domnul Schatz încă lucrează la compania Innovatio, aşa cum se ştie acum. Şi, astfel de parteneriate de afaceri şi colaborări există, cu siguranţă, până în prezent. Sunt absolut sigur de acest lucru", a spus Cornelius Granig.

– Credeţi că acest tip de colaborări ar putea explica ascensiunea lui Călin Georgescu în România, fiind ajutat de Federaţia Rusă prin aceste colaborări şi legături?

"Aş spune că ar fi foarte speculativ să afirm acest lucru, pentru că ceea ce trebuie analizat mai în detaliu sunt fluxurile financiare şi activităţile financiare, pe care aceste companii le desfăşurau în trecut şi le desfăşoară în prezent. Aşa că nu pot răspunde aici cu un DA clar, dar ceea ce pot spune este că este foarte clar că mediul domnului Georgescu are legături foarte bune cu mediul din jurul lui Putin. Recent, am avut o discuţie la Societatea Austriacă de Radiodifuziune despre războiul hibrid, pe care Rusia îl poartă, în principal, împotriva Europei.

Iar războiul hibrid înseamnă că există activităţi care sunt percepute ca activităţi de război, dar sunt diferite de activităţile militare tipice. Deci, nu avem tancuri care trag în ţara noastră, dar avem, de exemplu, atacuri cibernetice şi atacuri manipulative în sfera socială. Şi ceea ce observăm şi în Austria este că avem probleme cu alegerile noastre. Am avut probleme în septembrie anul trecut, când au avut loc alegerile pentru Parlamentul naţional din cauza interferenţelor venite din partea unor actori din sfera rusă. Din fericire, în Austria, alegerile noastre nu au fost atât de periclitate, în timp ce, în România, în noiembrie, la alegerile prezidenţiale, am văzut că operaţiunea de manipulare a reuşit în mod evident pentru a promova candidaţi care înainte nu erau cunoscuţi publicului larg şi care nu au avut niciodată un astfel de sprijin din partea alegătorilor, aşa cum au avut după ce au fost atât de promovaţi în sfera socială. În prezent, în societatea informaţională şi în ţările noastre – România şi Austria – trăim într-o societate informaţională şi suntem fericiţi să utilizăm tehnologiile moderne de informare şi comunicare. Din păcate, aceste tehnologii pot fi folosite şi împotriva noastră. Şi cred că ceea ce vedem acum cum manipularea alegerilor este exact pericolul care poate apărea – acela că aceste tehnologii sunt folosite împotriva noastră şi că, în prezent, nu ştim cum să reacţionăm la acest lucru. Este, poate, pentru prima dată când ne confruntăm cu o ameninţare atât de mare şi o vedem aşa cum o vedem acum, în România", a mai afirmat expertul în securitate cibernetică.

– Domnule Granig, aţi lucrat şi în România, aţi fost preşedintele ASIROM. Care credeţi că ar fi consecinţele regionale dacă un candidat antioccidental ar câştiga alegerile prezidenţiale din România?

"Eu văd consecinţe enorme. La ultima mea vizită în Ucraina, am discutat cu guvernul ucrainean şi am văzut scrisoarea prin care domnului Simion i se interzice accesul în Ucraina. Şi ştiu că o situaţie similară s-a petrecut şi în Republica Moldova. Aşadar, cred că, dacă un astfel de candidat devine preşedinte în România şi, poate, ulterior, instaurează şi un prim-ministru anti-european, care vrea să scadă sprijinul pentru Ucraina, care doreşte să schimbe ţara într-un mod care să permită extinderea României în comparaţie cu dimensiunea ţării pe care o aveţi în prezent, acest lucru ar schimba dramatic situaţia din regiune şi ar crea o instabilitate enormă.

Aşadar, personal, sper că această instabilitate nu va avea loc şi că nu vom ajunge în situaţia în care va trebui să discutăm despre ceea ce se întâmplă în România. Pentru că, din experienţa mea personală, consider România o mare poveste de succes. Am locuit de două ori în România. Am locuit înainte de aderarea la Uniunea Europeană şi am locuit după aderarea la Uniunea Europeană. În ambele dăţi, am fost director general al unor mari companii şi ceea ce am văzut este că, după aderarea României la Uniunea Europeană, aţi realizat multe reforme. România a înregistrat o creştere economică importantă şi mă bucur să văd acest lucru. Eu sper că acest impuls pozitiv nu va fi perturbat de un impuls politic negativ în această ţară importantă din Europa de Sud-Est", a subliniat Cornelius Granig în timpul declaraţiilor sale făcute, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.