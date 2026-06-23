Dragoş Pîslaru anunţă că România a primit 2.251.481.951 de euro: "Cererea de plată nr.4 din PNRR: aprobată integral, plătită integral"

1 minut de citit Publicat la 16:07 23 Iun 2026 Modificat la 16:07 23 Iun 2026

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmis, marţi, că, în contul României, a intrat suma de 2.251.481.951 de euro, care reprezintă "cererea de plată nr. 4 din PNRR".

Pîslaru a precizat că sunt bani europeni nerambursabili.

"2.251.481.951 Euro au intrat azi oficial în contul României. Cererea de plată nr. 4 din PNRR: aprobată integral, plătită integral.

2,25 miliarde Euro, bani europeni nerambursabili.Felicitări, România", a notat Pîslaru pe Facebook.

Pîslaru: "România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro"

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, săptămâna trecută, finalizarea cu succes a negocierilor tehnice cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR.

Acesta a scris pe Facebook că România păstrează integral finanțarea nerambursabilă din PNRR, în valoare de peste 20 de miliarde de euro. Ajustările convenite au permis evitarea unor riscuri majore de corecții financiare și pierderi de miliarde de euro:

"Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro și menține integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanțări.

Prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiții și prin reformularea unor jaloane și reforme am reușit să eliminăm riscuri majore de penalizare. Vorbim despre evitarea unor corecții financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduți. În același timp, am păstrat obiectivele esențiale ale reformelor și investițiilor asumate", a scris Dragoș Pîslaru.