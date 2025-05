Elena Lasconi a demisionat din fruntea USR

Elena Lasconi și-a dat demisia de la conducerea USR. FOTO: Agerpres

Elena Lasconi și-a dat demisia din funcția de președintă a Uniunii Salvați România (USR). „Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment”, a declarat Elena Lasconi.

„A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine”, a declarat Elena Lasconi.

În mesajul său, Elena Lasconi și-a reafirmat sprijinul pentru continuarea luptei împotriva corupției și pentru o Românie dreaptă și modernă: „Țara noastră trece printr-o perioadă complicată, plină de provocări. Este necesar ca eforturile noastre să fie îndreptate spre susținerea unui parcurs proeuropean și accelerate eforturile de schimbare a unui sistem care s-a dovedit nefuncțional în interesul cetățenilor”.

„Am făcut, spun eu, tot ceea ce era corect pentru un om care și-a dorit ca USR să fie total altceva decât vechea clasă politică. Am luptat cu toată puterea mea cu un sistem putred, corupt, care ne ține captivi de 35 de ani. Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință și am speranța că, împreună, începând de anul trecut, am reușit să creăm fisuri în acest sistem”, a transmis Elena Lasconi.

Elena Lasconi nu a reușit să obțină nici măcar procentele puține cu care era creditată în sondaje, având la finalul zilei de duminică puțin peste 200.000 de voturi, cu 1,5 milioane mai puțin decât la prezidențialele anulate din noiembrie.

Luni, de la ora 17, USR a convocat un Comitet Politic în care vor fi analizate rezultatele alegerilor și strategia partidului pentru următoarele două săptămâni înainte de turul doi al prezidențialelor.