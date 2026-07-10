Emil Boc şi Ilie Bolojan au discutat, la Cluj-Napoca, despre investiţii prin PNRR de 100 de milioane de euro

Emil Boc şi Ilie Bolojan au discutat, la Cluj-Napoca, despre investiţii prin PNRR de 100 de milioane de euro. Sursa foto: Emil Boc / Facebook

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis, vineri, că s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre "probleme administrative concrete legate de proiectele din PNRR". La discuţie a participat şi viceprimarul Dan Tarcea.

"Cluj-Napoca: Întâlnire cu dl. Ilie Bolojan, prim-ministru și președinte PNL.

Am avut plăcerea, împreună cu dl Dan Tarcea, viceprimar, să avem o scurtă întâlnire cu dl prim-ministru Bolojan și să discutăm probleme administrative concrete legate de proiectele din PNRR.



Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează proiecte de peste 100 de milioane de euro în cadrul PNRR, cu o cofinanțare de 50 de milioane euro de la bugetul local", a notat Boc.

Primarul din Cluj-Napoca a adăugat că s-au discutat şi aspecte politice care ţin de PNL.

"De asemenea, am discutat aspecte politice care reconfirmă statutul PNL de partid reformator proeuropean și responsabil față de România și față de cetățenii săi", a afirmat Boc.

PNL a răspuns acuzațiilor PSD privind votul împotriva prelungirii PNRR

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a răspuns miercuri la acuzațiile PSD potrivit cărora liberalii nu ar fi votat prelungirea PNRR în Parlamentul European. Într-o reacție pentru Antena3.ro, Rareș Bogdan spune că „nu a fost un vot” în acest sens și susține că PNL chiar a solicitat, „cu luni în urmă, o prelungire, care însă nu a fost acceptată de Comisie”. Ulterior, Siegfried Mureșan a spus că „PSD vinde o himeră și periclitează finalizarea reformelor și atragerea fondurilor rămase”.

Miercuri, Eurodeputații PSD spuneau că s-a votat în Parlamentul European un text pentru prelungirea PNRR-ului, astfel încăt „statele membre să poată utiliza integral fondurile europene disponibile și să finalizeze investițiile deja începute”. Potrivit social-democraților, PNL ar fi votat împotrivă.