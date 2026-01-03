Europarlamentarul Dan Motreanu anunţă suma totală primită de România de la UE: "Avem un beneficiu net de 71 miliarde de euro"

Dan Motreanu, europarlamentar PNL. Foto: Dan Motreanu / Facebook

"Apartenența țării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viață mai bună", a declarat europarlamentarul liberal Dan Motreanu, sâmbătă dimineaţă, calculând că ţara noastră are "un beneficiu net de 71 miliarde de euro", de la intrarea în UE şi până astăzi.

"Apartenența țării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viață mai bună. De la intrarea în UE și până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro.

Fondurile UE sunt folosite pentru autostrăzi, drumuri, școli, grădinițe, creșe, spitale și dotări cu aparatură modernă, canalizare și alimentare cu apă, gaze sau sprijin pentru IMM-uri. Agricultura și dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin european considerabil", a postat Motreanu pe Facebook.

El a enumerat şi proiectele din România care sunt finanţate din fonduri UE:

"Din fonduri UE sunt finanțate proiecte prin care protejăm tradițiile și moștenirea noastră culturală:

Biserici și mănăstiri cu secole de istorie sunt restaurate și puse în valoare

Cetăți, castele, conace și palate au fost salvate de la degradare și redeschise pentru generațiile viitoare

Meșteșugurile, obiceiurile și tradițiile care definesc identitatea românească sunt promovate și protejate

Această susținere arată respectul UE față de valorile care ne definesc ca popor: credința, cultura și rădăcinile noastre.

În calitate de europarlamentar, am depus amendamente, am susținut proiectele importante pentru comunitățile si țara noastră, am apărat interesele românilor. Parlamentul European a aprobat amendamentele pe care le-am depus pentru ca România să se poată dezvolta în continuare pe baza fondurilor din Politica de Coeziune.

Propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028-2034 prevede alocarea a 60,2 miliarde de euro pentru România, din care 54,6 miliarde de euro este alocarea generală, un miliard este pentru migrație, securitate și afaceri interne și 4,6 miliarde de euro pentru Fondul Social și pentru Climă".