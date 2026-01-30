Familia prezidențială, în doliu după moartea bunicii Mirabelei Grădinaru. Înmormântarea are loc sâmbătă

Nicuşor Dan, preşedintele României şi Mirabela Grădinaru, partenera de viață a șefului statului. Sursa foto: Agerpres

Pregătiri pentru înmormântare în familia prezidenţială, după ce bunica partenerei lui Nicuşor Dan a murit. Mama Primei Doamne a României a declarat că vestea a afectat-o pe fiica sa, întrucât, în ultima vreme, nu a reuşit să ajungă să o viziteze pe bunica ei, care era bolnavă. Momentan, nu se ştie dacă Mirabela Grădinaru va participa sâmbătă la ceremonia de înmormântare, care va avea loc în judeţul Vaslui.

Îmbrăcată în haine de doliu, soacra preşedintelui României a arătat o fotografie de album în care apare Nicuşor Dan, dar şi bunica partenerei sale. "E o poză mai de demult. Din nou: părinţii, mama, tata, sora mare, Mirabela cu Aheea, când era mică şi Nicuşor", a explicat Liliana Grădinaru.

"Ne aşteptam, totuşi, că era suferindă. Însă, nu ne aşteptam să plece acum, atât de repede", a spus Liliana Grădinaru, mama Mirabelei Grădinaru, în cadrul unui interviu.

Întrebată cum a primit Prima Doamnă a României vestea că bunica sa a murit, Liliana Grădinaru a răspuns: "Cu multă întristare, că nu a reuşit în ultima vreme să vină s-o vadă pe bunica". Mama Mirabelei Grădinaru a mai adăugat că nu ştie dacă fiica ei va reuşi să ajungă mâine la funeraliile, care au fost organizate în judeţul Vaslui.

Vecinii au descris-o pe bunica Mirabelei Grădinaru ca fiind o femeie cu suflet blând, care era foarte harnică şi a muncit mult în trecut.

"Eu o cunosc din copilărie, era o femeie foarte bună, foarte, foarte bună. Îi plăceau petrecerile, şi lui nene Colai, şi ei. Desigur, îi plăcea mult muzica populară, era foarte distractivă", a declarat o vecină, iar un localnic a spus: "A fost o femeie harnică, muncitoare".