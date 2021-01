Congresul SUA, luat cu asalt de protestatari: O femeie a fost împușcată în piept lângă clădirea Capitoliului

Mai multe agenții de știri din SUA au relatat că cel puţin o persoană a fost rănită de glonţ în asaltul susţinătorilor preşedintelui în exerciţiu Donald Trump asupra Congresului SUA, după cum au confirmat surse ale serviciilor de urgenţă pentru canalul local din District of Columbia al postului Fox.

Reporterul Fox, Lindsay Watts, a publicat știrea pe contul de Twitter. Aceasta susține că femeia se află în stare critică.

Victim shot at Capitol transported and in critical condition per @dcfireems