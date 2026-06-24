Finanțare de 20 de miliarde de euro pentru Sănătate. Inițiativa lui Victor Negrescu, susținută de Comisia de Sănătate Publică

Europarlamentarul Victor Negrescu. Foto: Agerpres

Comisia pentru Sănătate Publică a susţinut propunerea europarlamentarului Victor Negrescu privind un capitol dedicat sănătăţii şi o finanţare de minimum 20 de miliarde de euro în viitoarele Planuri Naţionale şi Regionale de Parteneriat



Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a adoptat avizul privind viitoarele Planuri Naţionale şi Regionale de Parteneriat, susţinând propunerile formulate de vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, raportor al dosarului, pentru includerea unui capitol dedicat sănătăţii şi a unei finanţări distincte de minimum 20 de miliarde de euro pentru investiţii în domeniul sănătăţii.



Textul adoptat în comisia de resort consolidează rolul sănătăţii în viitorul cadru financiar european şi stabileşte o serie de priorităţi menite să reducă inegalităţile dintre regiuni, să îmbunătăţească accesul la servicii medicale şi să crească rezilienţa sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană.



"Mă bucur că membrii Comisiei pentru Sănătate Publică au susţinut propunerea făcută privind includerea unui capitol dedicat sănătăţii şi a unei finanţări distincte de minimum 20 de miliarde de euro pentru obiectivele europene din domeniul sănătăţii. Este un semnal puternic că sănătatea trebuie să ocupe un loc central în viitorul buget european şi în viitoarele Planuri Naţionale şi Regionale de Parteneriat. Avem nevoie de resurse clare şi predictibile pentru spitale, personal medical, prevenţie, servicii de urgenţă şi acces la tratamente moderne", a declarat vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu.



Potrivit documentului adoptat, statele membre şi regiunile vor fi încurajate să includă obiective clare şi investiţii dedicate sănătăţii în viitoarele programe finanţate din fonduri europene. Finanţarea de minimum 20 de miliarde de euro propusă reprezintă o creştere semnificativă, de 25%, faţă de actuala perioadă de programare.



Totodată, se susţin investiţii în spitale, medicina primară şi infrastructura locală de sănătate, modernizarea serviciilor de urgenţă, a flotelor de ambulanţe şi a transportului medical, precum şi dezvoltarea serviciilor specializate de radioterapie, sănătate mintală, pediatrie, neonatologie şi îngrijiri medicale complexe.



Un capitol important este dedicat combaterii deficitului de personal medical. Opinia adoptată sprijină măsuri privind formarea profesională, dezvoltarea competenţelor digitale, retenţia şi mobilitatea personalului medical, inclusiv sprijin pentru locuinţe destinate cadrelor medicale care activează în zone rurale sau insuficient deservite.



"Am insistat ca viitoarele planuri naţionale şi regionale să includă obiective măsurabile, indicatori clari şi alocări financiare corespunzătoare pentru sănătate. Nu este suficient să vorbim despre rezilienţă. Avem nevoie de investiţii urmărite transparent şi de rezultate concrete pentru pacienţi, personalul medical şi comunităţi", a precizat europarlamentarul Victor Negrescu.



Textul adoptat promovează, de asemenea, investiţii în prevenţie, screening şi educaţie pentru sănătate, în special în rândul copiilor şi tinerilor, precum şi măsuri dedicate îngrijirii pe termen lung, îngrijirii persoanelor vârstnice, îngrijirii paliative şi serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi.



Printre prevederile importante incluse în aviz se numără crearea şi menţinerea unor rezerve strategice de medicamente esenţiale, echipamente medicale şi materiale critice, pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene şi a statelor membre de a răspunde eficient în situaţii de criză.



Documentul mai susţine dezvoltarea medicinei rurale, a farmaciilor comunitare şi a serviciilor de telemedicină, consolidarea cooperării transfrontaliere şi a reţelelor de specialişti, în special pentru bolile rare şi cazurile complexe, precum şi investiţiile în cercetare, inovare şi utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale în domeniul sănătăţii.



Totodată, opinia adoptată solicită implicarea mai puternică a autorităţilor locale şi regionale în planificarea, implementarea şi monitorizarea investiţiilor în sănătate, pentru ca fondurile europene să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale comunităţilor.



"Pandemia şi crizele recente au demonstrat că Europa are nevoie de sisteme medicale mai puternice, mai bine finanţate şi mai bine pregătite. Prin această opinie am reuşit să introducem măsuri concrete pentru întărirea capacităţii sistemelor de sănătate, reducerea diferenţelor dintre regiuni şi creşterea accesului la servicii medicale de calitate. Obiectivul nostru este ca fiecare cetăţean, indiferent de regiunea în care trăieşte, să poată beneficia de servicii medicale moderne şi accesibile", a concluzionat vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu.



Adoptarea avizului Comisiei pentru Sănătate Publică reprezintă un pas important în pregătirea viitorului cadru financiar european şi a noilor Planuri Naţionale şi Regionale de Parteneriat. Prin susţinerea unui capitol dedicat sănătăţii şi a unei finanţări distincte de minimum 20 de miliarde de euro, Parlamentul European transmite un mesaj clar că investiţiile în spitale, personal medical, prevenţie, servicii de urgenţă şi acces la tratament trebuie să devină priorităţi europene în perioada 2028-2034.