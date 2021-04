Firea: "Grupul de senatori PSD va vota pentru constituirea Comisiei de anchetă în cazul Foişor, chiar dacă e iniţiativa AUR"

Fostul primar al Capitalei spune că votează această iniţiativă, pentru a dovedi că lor le pasă de oameni în general şi vor o strategie coerentă în domeniul sănătăţii, nu "haosul" de acum.

Firea: Mă copleşeşte lipsa de umanitate a noilor conducători

"Mă copleşeşte lipsa de umanitate a noilor conducători, chiar dacă am văzut şi cunoscut multe caractere şi situaţii în viaţa mea. Totul este pe negat, pe dărâmat, pe diabolizat a tot ce s-a făcut înainte de descălecarea lor printre noi.

Senatorii USR/Plus s-au exprimat vehement împotriva constituirii Comisiei de anchetă pentru situaţia gravă de la Spitalul Foişor, unde le-a fost pusă în pericol viaţa pacienţilor, pentru că ministrul lor Usr/Plus a ordonat evacuarea urgentă! Fără niciun pic de milă faţă de oamenii proaspăt operaţi, fără ruşine de familiile lor, fără teamă de Dumnezeu!

Împroşcând în stânga şi în dreapta cu invective, că tot ce a fost înaintea lor e rău - am văzut de ce sunt ei în stare la guvernare prin emblematicii reprezentanţi Voiculescu, Mihăila, Ghinea etc -, senatorii USR/Plus au anunţat că nu sunt interesaţi să afle adevărul, că ei nu sunt procurori - cu alte ocazii ce le mai place să le ia pâinea de la gură anchetatorilor, când nu erau ei vizaţi direct -, şi că săptămâna viitoare, la vot final în Senat, vor vota împotrivă.

Nu votul lor mă surprinde - au dovedit că sunt iraţionali, cinici, lipsiţi de sensibilitate faţă de oameni, ci atitudinea lipsită de empatie manifestată în timp ce anunţau victorios ceva împotriva cetăţenilor.

Poate erau şi usr-işti printre pacienţii de la Foişor! Sau printre membrii familiilor lor! Ori printre medici! Dar, nu îi mai interesează decât scopurile lor!

Firea: Ne pasă de oameni, vrem coerenţă în sănătate, nu haosul de acum

Au obţinut votul cu lozinci, manipulări, campanii negative în on-line şi acum nu le mai pasă nici măcar de cei care le-au dat votul, darămite de toţi românii, aşa cum este constituţional şi moral!

Grupul de senatori social-democraţi va vota luni PENTRU constituirea Comisie de anchetă în cazul Foişor, chiar dacă este o iniţiativă a partidului AUR - am fi votat pentru aflarea adevărului orice partid ar fi avut iniţiativă -, tocmai pentru a dovedi o dată în plus că ne pasă de oameni în general, de pacienţi în acest caz particular, că ne dorim o strategie coerentă în domeniul sănătăţii - nu haosul pe care îl avem acum -, şi că vrem ca astfel de acţiuni iresponsabile să nu se mai repete!", a scris Gabriela Firea, joi, pe pagina de Facebook.

