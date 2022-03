Florin Cîțu: ”Dacă depășim deficitul bugetar, lupta cu inflația este pierdută”

”Știți foarte bine că este o ordonanță pe care a prezentat-o premierul, Guvernul o va adopta, prin care există anumite plafoane, prețuri, praguri ca facturile să fie mai mici, cel puin în perioada următoare.

Bineînțeles că există costuri, pe care le estimează Ministerul Finanțelor. Tot la Ministerul Finanțelor înțelegem că se supraimpozitează profiturile companiilor din sectorul energetic și din acei bani se plătesc aceste facturi. Costul acesta sau diferența ni se spune că este suportabilă de la buget.

Părerea mea personală de economist este că această suveică nu poate să funcționeze la nesfârșit pentru că prețurile vor crește, deci trebuie să vină cu o strategie pe termen mediu și lung, ceea ce am cerut de fiecare dată, un acord transpartinic pentru investiții în sectorul energetic în fiecare an până în 2026, plus legea offshore.

”Dacă depășim deficitul bugetar, lupta cu inflația este pierdută”

(...) În Parlament suntem pregătiți, în coaliție suntem pregătiți, Ministerul Energiei trebuie să vină cu ultimele modificări. Data trecută, în coaliție, au fost câteva cerințe suplimentare pentru Ministerul Energiei.

Este valabilă pe un an de zile, până anul viitor (n.r. - ordonanța pentru plafonarea prețurilor). Cea mai importantă este la gaz. (...) Costă. Până la urmă, Ministerul Finanțelor este cel care spune dacă ne permitem sau nu. Eu voi ține foarte clar și voi spune foarte clar în colaiție că trebuie să nu depășim deficitul bugetar. În momentul când dăm semnalul că vom depăși deficitul bugetar, vă spun că lupta cu inflația este pierdută.

Banca centrală trebuie ajutată, va crește dobânzile, dar este nevoie și de politica fiscală și aici este clar. Semnalul trebuie să fie să nu depășim deficitul estimat pentru anul acesta de 5,84%”, a declarat Florin Cîțu.