Florin Cîțu: Chiar dacă PSD vrea să rămână Ciucă premier, noi tot vrem Finanțele și Transporturile din 2023

„Dacă domnul Ciolacu asumă acest rol și spune cu premier Ciucă, foarte bine, e decizia PSD. Noi, PNL, vom dori să facem modificarea la Finanțe și la Transporturi. Este o condiție pe care am acceptat-o, așa am făcut această coaliție, am spus Finanțele pentru că, altfel, voiam Finanțele de acum, nu este niciun motiv să nu fi fost la noi.

Suntem la guvernare, în momentul în care am făcut o coaliție, sunt acolo. Nu cred că contează foarte mult, trebuie să ne asumăm acest lucru, dar eu spun că, dacă va rămâne domnul Ciucă, ceea ce este bine pentru PNL, Finanțele și Transporturile vor trece la PNL în 2023”, a declarat Florin Cîțu.

„Am spus din primul moment că este un compromis, pentru noi, pentru Partidul Național Liberal, pentru mine, a fost un compromis să facem acest lucru (n.r. guvernarea cu PSD). Bineînțeles că nu ne gândeam să facem acest lucru, nu este soluția optimă, dar a fost nevoie, într-un moment dificil, în care foștii parteneri nu au mai vrut să discute și să stea la masă cu noi, a trebuit să găsim o soluție pentru România. Este o soluție de compromis.

Modul prin care noi vedem să dezvoltăm România este diferit de cel al PSD. Sunt supărat că în buget nu s-a ajuns cu 7% pentru investiții. Nu este un lucru peste care am trecut, am fost de acord ca să avem bugetul, să nu ținem România fără buget”, a mai subliniat Florin Cîțu, la DC News.

Amintim că PNL și PSD au agreat, în momentul formării coaliției de guvernare, ca în 2023 premierul să fie schimbat cu un reprezentant al PSD.

