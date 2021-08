Florin Cîțu stă ”ascuns” de 48 de ore și postează poze din SUA pe Instagram, alături de un mesaj clar

Premierul a postat mai multe fotografii din Statele Unite, însoțite de melodii cu mesaje extrem de clare. De exemplu, la una dintre poze, premierul a ales cântecul "can't stop me now".

Florin Cîțu, prins băut la volan, în Statele Unite: "Am făcut o greșeală acum 20 de ani"

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la 2 zile de închisoare sau plata a 1000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. În cursul zilei de miercuri, Cîțu a confirmat greșeala făcută.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA. Decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL.", a declarat Florin Cîțu, miercuri.

Acesta a mai precizat că și-a vândut mașina, la acel moment, pentru a plăti amenda.

Tatăl lui Florin Cîţu sare în apărarea premierului: "Nu ne-a spus că a fost condamnat în SUA. El deranjează, că e un om corect"

Vasile Cîţu spune că fiul său nu le-a spus nici lui, nici soţiei, acum 20 de ani, că a stat în spatele gratiilor 48 de ore, pentru că a fost prins băut la volan, potrivit fanatik.ro.

"Când era în America țineam legătura la telefon și parcă nu ne-a zis atunci direct de problema asta, probabil ca să ne protejeze pe noi, părinții", a spus tatăl premierului.

Vasile Cîţu a mai declarat că fiul lui deranjează foarte multe persoane deoarece este un om corect, care nu se abate de la reguli, iar atacul nu este deloc întâmplător.

"Florin deranjează, că e un om corect, nu se abate de la reguli și e serios. De ce credeți că apar acum lucrurile astea? Ar trebui să le fie rușine", a continuat Vasile Cîţu.

Totodată, tatăl premierului mai spune că unii ar încerca să-l îngenuncheze în lupta pentru şefia PNL.

La acea vreme, Florin Cîţu avea 29 de ani.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal