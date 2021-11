Florin Cîțu ar fi sugerat că vrea să fie din nou premier, la negocierile cu USR: ”Am zis să nu intrăm în discuția asta pentru că ne blocăm”

Negocierile au avut loc cu o zi în urmă: „Sunt șanse mari”, a precizat Florin Cîțu la finalul discuțiilor. Acesta a spus însă că nu s-a vorbit despre un nume de premier.

Același lucru l-a spus și Dacian Cioloș.

„Nu am discutat nume de premier, am discutat principii și am stabilit ca premierul să fie de la PNL”.

Cioloș a subliniat însă că USR nu și-a schimbat părerea cu privire la revenirea lui Florin Cîțu în fruntea Guvernului.

„S-a propus premier voalat. Că președintele partidului trebuie să fie și premier. Am zis să nu intrăm în discuția asta pentru că ne blocăm”, au spus surse participante la negocieri, potrivit Digi24.

În replică, Florin Cîțu le-ar fi transmis celor din USR că atunci nici miniștrii care au fost în guvern și au votat moțiunea nu ar trebui să se mai regăsească în Executiv.

În ciuda declarațiilor liderilor PNL și USR, potrivit cărora ar exista șanse să fie refăcută coaliția, în spatele ușilor închise nu toți au avut impresia că negocierile se îndreaptă spre un rezultat.

„Așteptăm să aibă discuția și cu PSD, să își facă calculele și la începutul zilei de mâine să vină cu un răspuns dacă refacem sau nu Coaliția”, a spus Dacian Cioloș, la finalul întâlnirii.

Astăzi, delegația PNL ar urma să aibă o discuție cu liderii PSD.

PSD vrea premierul, șefia Camerei Deputaților și 50% din ministere

PSD ar vrea 50% din ministere, șefia Camerei Deputaților și premierul, potrivit surselor politice.

Cei din PLN nu vor deocamdată să recunoască aceste întâlniri oficiale cu PSD, iar asta pentru că și liberalii și social-democrații au spus inițial că nu vor negocia.

Joi va avea loc o întâlnire oficială între PNL și PSD, asta după ce au existat deja trei întâlniri neoficiale.

În această seară a avut loc o întâlnire restrânsă la Vila Lac între Florin Cîțu și Dan Vîlceanu, din partea PNL, și Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, din partea PSD.

La această întâlnire, liderii PSD au pus trei condiții și au spus că de aici pleacă negocierile cu ei: vor premierul, șefia Camerei Deputaților și 50% din ministere.

În cazul în care vor obține aceste funcții, în urma negocierilor cu PNL, cel mai probabil Marcel Ciolacu va fi susținut pentru funcția de premier, iar Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD, pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Este posibil să fie înființate mai multe ministere și să se ajungă la un număr de aproximativ 20 de ministere, asta dacă PNL și PSD vor ajunge la un numitor comun.

În acest context, PSD ar lua 10 ministere, iar celelalte 10 vor fi împărțite între PNL și UDMR.

