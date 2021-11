Cîțu, reproșuri în ședința BPN: ”Am făcut ce a vrut PSD! Cum credeați că se va termina?”

„Am făcut ce a vrut PSD, premierul să nu fie președintele PNL! Cum credeați că se va termina? Atât timp cât ne vom lupta pentru principiile liberale în această coaliție vom ieși învingători în final”, le-a spus Florin Cîțu celorlalți lideri ai partidului, potrivit Mediafax.

El a afirmat că s-a luptat „cu populismul lui Orban”.

„Acum o săptămână am cerut să începem negocierile cu PSD. Am intrat în impas. PSD a cerut ca premierul să nu fie președintele PNL. Am făcut ce a vrut PSD. Cum credeați că se va termina?

Imediat au fost accelerate negocierile și acum avem un program de guvernare și o listă de miniștri!

M-am luptat cu populismele și cu Ludovic Orban, și cu USR, și mă voi lupta și cu PSD! Provocarea pentru noi este să ne păstrăm identitatea liberală. Atât timp cât ne vom lupta pentru principiile liberale în această coaliție vom ieși învingători în final”, a mai spus Cîțu.

Consultările de la Cotroceni s-au încheiat. Coaliția îl vrea pe Ciucă. Florin Cîțu: ”Celelalte variante erau mult mai dure pentru români!”

S-au încheiat discuțiile de la Palatul Cotroceni între președintele Klaus Iohannis, PSD, PNL și UDMR.

”Toate acele variante, dacă nu făceam acum această coaliție, erau mult mai dure pentru români. Este un moment important.

Am luat această decizie, dar eu vreau să îi asigur pe români că această coaliție nu este o coaliție necondiționată. Voi monitoriza modul în care va funcționa și mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării sau stabilitatea financiară a României va fi pusă în pericol.

Această coaliție este un compromis pe care îl facem, dar nu este necondiționată. Principiile liberale ne vom lupta în continuare pentru ele!”, a declarat Florin Cîțu imediat după consultări.

Reacție neașteptată a președintelui Klaus Iohannis la masa negocierilor cu PSD: ”E bine că am ajuns în faza asta! Mulțumesc, băieți!”

„Cred că e bine că am ajuns în faza asta, când se conturează formarea unui guvern”, le-a spus Klaus Iohannis liderilor PSD, PNL, UDMR și minorităților naționale la consultările pentru formarea noului guvern.

„Cred că e bine că am ajuns în faza asta, când se conturează formarea unui guvern”, a spus Klaus Iohannis.

Din partea PSD participă Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, de la PNL Florin Cîțu și Nicolae Ciucă, din cea a UDMR Kelemen Hunor și Cseke Attila, iar de la minorități naționale Varujan Pambuccian.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal