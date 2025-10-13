Florin Manole, după ce a semnat proiectul împotriva căsătoriilor între copii: Sunt rrom și asta nu trece. Să vedeți ce mesaje am primit

Florin Manole, ministrul Muncii. sursa foto: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că a primit numeroase mesaje în care i s-a cerut "să renunțe", după ce a semnat a semnat recent un proiect legislativ care pedepsește cu ani de pușcărie căsătoriile între minori, relatează Agerpres.

"Știți cu toții despre mine că sunt ministrul Muncii şi este doar o chestiune pasageră. O să treacă probabil în curând, dar sunt etnic rrom şi asta nu o să treacă (...)

Există de exemplu, în comunitatea rromă, din păcate, de multe decenii, de multe secole: căsătoriile timpurii. Şi acolo este vorba despre copii de 10, 11, 12, 13 ani, pe care legea evident că îi definește ca neavând consimțământ suficient pentru a face acest pas al căsătoriei. Este evident că niciun copil de 10, 11, 12 ani nu este pregătit să fie părinte, să fie mamă sau tată (...)

Am semnat, în urmă cu câteva zile, împreună cu foarte mulți parlamentari din aproape toate partidele politice din România, un astfel de proiect legislativ care să pedepsească acest gen de violență, abuz împotriva unor copii.

Florin Manole: Am simțit că trebuie să facem asta

A fost şi este foarte dureros pentru mine, ca rrom, să simt că este necesar să facem asta"", a spus Manole, luni, la Conferința ministerială regională dedicată combaterii violenței împotriva copiilor.

Proiectul semnat de ministru îi are printre inițiatori pe Diana Buzoianu, USR, ministru al Mediului, și pe Corina Ene, deputat PSD.

Textul prevede că aceia care încurajează căsătorii între minori riscă închisoare de până la șapte ani. Sunt sancționați și cei care oficializează astfel de căsătorii.

Conform inițiativei legislative, forțarea fetelor minore, dar și a femeilor adulte, să se căsătorească sau să intre într-o relație asemănătoare căsătoriei va deveni infracțiune dacă proiectul va fi aprobat de Parlament.

Florin Manole spune că a fost avertizat să renunțe la legea care pedepsește căsătoriile între minori

Florin Manole a mărturisit că a primit numeroase mesaje pentru a abandona acest demers legislativ împotriva căsătoriilor timpurii.

"Nu vă imaginați câte mesaje am primit de la oameni. Pe unii îi cunosc, pe alții nu-i cunosc. 'De ce faci asta împotriva comunității noastre?', au spus unii dintre ei.

Nu fac asta împotriva nimănui. Fac asta în favoarea cuiva, în favoarea a zeci şi sute de copii din această țară care încă are mame minore, de orice etnie ar fi ele.

Fac asta în favoarea unei vieți de libertate pentru acești copii. Fac asta în favoarea (...) șansei de a merge la școală, de a avea o profesie, de a avea o carieră, de a te bucura de tot ceea ce societatea modernă îți oferă.

Uneori schimbarea poate să producă o oarecare durere, neplăcere. Suntem puțini cei cărora schimbarea le este comună, dar oricât de dureros şi de dificil ar fi, (există) ceva ce învățam din orice carte de căpătâi a oricărei religii, din orice constituție, din orice lege. Și anume, că cei mai vulnerabili, şi mai ales copiii, trebuie să se bucure de toată protecția", a mai spus Florin Manole.