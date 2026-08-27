Florin Manole: Un ingredient extrem de important în a avea o lege a salarizării în viitorul apropiat este un guvern stabil

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Deputatul PSD Florin Manole a declarat joi că o nouă lege a salarizării poate fi adoptată până la sfârşitul acestui an doar în condiţiile în care România va avea un Guvern stabil, cu miniştri titulari, şi nu unul interimar, aşa cum este în prezent.

Manole a fost întrebat dacă PSD consideră că, în următoarele trei luni, poate fi obţinut un consens asupra proiectului legii salarizării, în condiţiile în care preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că partidele şi-au asumat ca actul normativ să fie adoptat până la finalul anului.

"Trebuie să fim oneşti şi să admitem cu toţii, noi cei implicaţi în discuţiile din ultimele trei luni, să admitem că proiectul a evoluat din multe puncte de vedere. A şi involuat în unele, a şi stagnat în altele, dar există progrese. Şi am spus asta public în repetate rânduri, pot să dau şi exemple unde a evoluat, acolo unde vorbim de suma aceea compensatorie, articolul care se referă la suma compensatorie a fost masiv îmbunătăţit cu sprijinul Ministerului Justiţiei, ăsta e un lucru foarte bun. Deci, paşi în plus s-au făcut. Ce este însă un ingredient extrem de important în a avea o lege a salarizării în viitorul apropiat este un guvern stabil. Dacă vom avea un guvern stabil, ministrul Muncii plin va avea autoritatea şi legitimitatea de a negocia cu sindicatele. Mi se pare un lucru extrem de important", a spus Manole la Palatul Parlamentului.

Deputatul PSD a subliniat că un Guvern stabil este necesar şi pentru ca ministrul Sănătăţii să poată asuma decizii importante privind finanţarea sistemului de sănătate.

"Anumite teme din negocierea care a avut loc nu pot fi asumate de un ministru interimar, pentru că ele sunt fundamentale pentru finanţarea sistemului de sănătate şi nu e legitim ca un interimar să ia aceste decizii, pentru ca peste o lună sau două să vină cineva care trebuie să implementeze ce a decis un interimar. (...) Noi vrem să fim parte a unui astfel de proces şi cred că putem să facem asta. (...) Dau asigurări că ne vom implica foarte serios în asta. Dacă vom avea un viitor ministru al Muncii care în comunicările cu Comisia va eşua în mod repetat şi Comisia îi va spune în mod repetat că este un proiect prost, atunci va fi foarte dificil", a conchis Manole.

Partidele fostei coaliţii guvernamentale nu au ajuns la un consens politic şi social asupra legii salarizării în sistemul bugetar şi şi-au asumat împreună pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.