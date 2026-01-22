Fost ambasador SUA: România a făcut bine că nu a intrat în Consiliul Păcii. Rusia e duşmanul, şi îl inviţi pe Putin?

Fostul ambasador SUA la Bucureşti Adrian Zuckerman. Foto: Agerpres

Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, a declarat, joi, la emisiunea "Sinteza zilei", de la Antena 3 CNN, că nu înţelege pentru ce a fost creat "Consiliul păcii" al lui Trump. La întrebarea adresată de Mihai Gâdea - E bine sau e rău că, azi, România n-a fost la Davos să semneze, alături de preşedintele Trump? - Zuckerman a răspuns: "Eu cred că e foarte bine". De asemenea, fostul ambasador l-a sfătuit pe preşedintele României să vadă care a planul pentru ţara noastră, "nu te duce să faci ce crezi că le-ar place americanilor, fă ce crezi că e bine pentru România".

"Trebuie să spunem 3 lucruri. Nu înţelegem acest plan de pace. Numărul 2: Cu Groenlanda, Trump a spus să face acest "Golden Domne", e o idee bună, e din timpul lui Reagen, a spus că protejează America şi alte părţi împotriva oamenilor răi, care atacă. Cine sunt oamenii răi? Eu mă gândesc la doi. Iranul... Cine a rămas în axa răului? Rusia şi China. Şi îl invită şi pe rus.

Eu nu înţeleg oamenii din jurul lui Trump, care spun: M-am întâlnit cu Putin, o întâlnire foarte bună, e un om bun, de credinţă... Cum poţi spune asta? Dacă ăştia chiar cred asta, e o altă realitate. Putin nu e un om bun, e un criminal. Zelenski e Churchill de ziua modernă, dacă a salvat democraţia în Ucraina, încearcă să salveze democraţia în restul lumii şi trebuie sprijinit cu orice cost.

Iar ăştia care vor un alt Yalta, altă zonă de influenţă şi mulţi spun că administraţia Trump e una tranzacţională. Democraţia nu e un lucru tranzacţional, n-o putem vinde sau cumpăra. În opinia mea, dacă e l-aş sfătui pe preşedintele Nicuşor Dan, i-aş spune "Vezi care a planul pentru România, nu te duce să faci ce crezi că le-ar place americanilor, fă ce crezi că e bine pentru România. Dezvoltă economia, fă Armata mai bună şi mergi înainte", a afirmat Adrian Zuckerman.

Întrebat dacă România ar trebui să adere la "Consiliul păcii", fostul ambasador a răspuns:

"Poate da, eu nu înţeleg ce e. Face pace şi discută pentru Gaza, e mai mult de asta? Cine face regulile? Doar să fii membru la un comitet... Nu trebuie să spui nu, nu trebuie să spui da. Trebuie să te uiţi. Realitatea e că sunt multe probleme cu ONU. Dar e mai bine să repari problemele. Cele mai mari probleme la ONU vin de la Rusia şi China.

Sugestia mea pentru Trump este că ar trebui să lucreze cu aliaţii democratici din Europa şi să mrargă înainte împreună, nu să divorţeze", a mai afirmat Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite.