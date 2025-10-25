Fostul consul general la Odesa cere redeschiderea instituției: "Practic, reprezinţi România în tot sudul Ucrainei"

2 minute de citit Publicat la 19:23 25 Oct 2025 Modificat la 19:23 25 Oct 2025

Procesiune comemorativă la Odesa, în fața Teatrului Academic de Operă și Balet. Foto: Hepta

Fostul consul general al României la Odesa, Emil Rapcea, susţine necesitatea redeschiderii instituţiei pe care a condus-o timp de opt ani în Ucraina, în perioada 2012-2020, scrie sâmbătă Agerpres.

Consulatul României la Odesa şi-a închis temporar activitatea în urma conflictului declanşat de Rusia, iar serviciile instituţiei au fost transferate la Kiev.

"Acolo (în Odesa, n.red.), este o prezenţă diplomatică importantă. Practic, reprezinţi România nu doar în Odesa, ci în tot sudul Ucrainei, ceea ce înseamnă şi Crimeea, teritoriu vremelnic ocupat de Rusia, dar şi celelalte regiuni care sunt implicate în războiul de astăzi, Nikolaev, Herson şi Krivoi Rog.

Avem o comunitate românească foarte puternică în sudul Ucrainei, în special Odesa, şi este nevoie permanent de o prezenţă acolo care să o sprijine în reprezentare, în menţinerea limbii și tradiţiilor culturale", a declarat Emil Rapcea.

Fostul consul crede că problemele românilor din Ucraina se vor rezolva pe cale diplomatică

Referindu-se la problemele cu care se confruntă românii din sudul Ucrainei, fostul consul general şi-a exprimat încrederea că acestea se vor soluţiona pe cale diplomatică.

"Există o modificare în legislaţia ucraineană care provoacă anumite neajunsuri nu numai nouă, ci şi altor state care au minorităţi în zonă, dar acest lucru se află în atenţia diplomaţiei noastre şi a diplomaţiei regionale (...)

Sigur că principalul lor obiectiv este să reziste în faţa invadatorului, dar sunt convins că ei dialoghează în mod constant cu partea română, mai ales că România se află printre principalele state care sprijină Ucraina în acest război.

Nu suntem doar o ţară de tranzit, ci şi ţară de frontieră. Ne leagă Dunărea, ne leagă o istorie, am avut şi dificultăţi, dar asta e specific unor ţări vecine", a subliniat fostul diplomat.

Un consultat itinerant, soluția României pentru reprezentarea diplomatică la Odesa---

În opinia sa, România trebuie să intensifice dialogul diplomatic şi politic cu Ucraina, având în vedere contextul actual.

"Există înţelegere acolo, dar noi trebuie să ştim să cerem în continuare ceea ce avem dreptul să cerem pentru minorităţile de acolo: şcoală, biserică, limbă şi acces în societate", a conchis fostul consul general.

Preşedintele României a anunţat, în luna iunie, în Ucraina, redeschiderea Consulatului general al României în Odesa, iar Ministerul Afacerilor Externe organizează în această perioadă un prim consulat itinerant la Odesa, în contextul demersurilor de redeschidere a instituţiei şi de acordare de asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români din regiune.

Actualul consulat itinerant se va încheia pe 28 octombrie, iar următorul se va desfăşura în perioada 15-30 noiembrie.

Reacţia MAE după ce Ucraina a decis închiderea unor licee cu predare în limba română

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat sâmbătă la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi.

"Ministerul Afacerilor Externe susține ca prioritar accesul la limba română şi în afara granițelor României şi acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina ("Noua Școală Ucraineană"), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române.

Anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie.

Chiar şi în această etapă intermediară am semnalat ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral la nivel guvernamental privind instituirea unor derogări de la criteriile generale stabilite pentru desemnarea liceelor academice, în vederea protejării intereselor educaționale ale minorității românești", a transmis MAE.

Potrivit ministerului, "dialogul cu partea ucraineană pe această temă continuă".