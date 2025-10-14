Fostul rector al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, Lucian Puiu Georgescu, intră în politică şi se alătură PUSL

Profesorul universitar doctor inginer Lucian Puiu Georgescu

Profesorul universitar doctor inginer Lucian Puiu Georgescu, fost rector al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, s-a înscris în Partidul Umanist Social Liberal (PUSL). Cu o carieră universitară solidă și realizări notabile în domeniul cercetării și inovării, Lucian Puiu Georgescu este recunoscut pentru contribuțiile sale importante la dezvoltarea învățământului superior românesc.

El este coordonatorul proiectului REXDAN – o navă de cercetare unică în Europa Centrală și de Est, dotată cu nouă laboratoare moderne, destinată studiului Dunării și monitorizării mediului. Proiectul, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, este considerat un reper în domeniul cercetării universitare.

Prin această adeziune, PUSL continuă să atragă personalități marcante din mediul academic, oameni care cred că profesorii, cercetătorii și studenții trebuie să joace un rol activ în conturarea politicilor publice și a viitorului României.

Lucian Puiu Georgescu se alătură astfel profesorului universitar doctor Ramona Lile, fost rector al Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, care a intrat recent în partid.

PUSL transmite un semnal clar către mediul universitar: aici este locul unde competența și experiența contează, iar cadrele didactice și studenții sunt așteptați să contribuie activ la construcția unei Românii moderne și responsabile.