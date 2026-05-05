Fritz anunță ce îi va transmite președintelui Nicușor Dan la consultări: Am constatat că nu mai există majoritate pro-europeană

Dominic Fritz, preşedintele USR, în timp ce susţine o declaraţie de presă, la Palatul Parlamentului.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat marţi seara, la câteva ore după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, unele dintre aspectele pe care i le va transmite președintelui Nicușor Dan la consultări. "Noi, ca USR, constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilităţii şi a maturităţii aşa cum am negociat-o acum 10 luni", a spus liderul formațiunii în timpul declaraţiei de presă, pe care a susţinut-o la Palatul Parlamentului.

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi. PLN şi USR au votat să nu mai facă Guvern cu PSD.

"(...), am discutat de ziua de azi, despre motiunea haosului a PSD şi AUR, în care cele două partide s-au unit pentru a opri reformele începute de miniştrii USR şi Guvernul Bolojan. Este o moţiune cu un rezultat clar, care schimbă într-adevăr realitatea politică în România, o realitate la care mulţi dintre cetăţeni se uită cu furie, cu revoltă.

Nu ne-a fost uşor atunci să intrăm într-un guvern cu Partidul Social Democrat, care tocmai a crescut deficitul, care a crescut la rândul lui inflaţia pentru români, dar am făcut-o atunci din responsabilitate pentru români şi pe baza unor principii foarte clare", a declarat Dominic Fritz, în această seară, de la Palatul Parlamentului.

Ulterior, acesta a făcut următoarele precizări: "Aceste principii nu s-au schimbat astăzi şi, de aceea, luăm un angajament ferm astăzi faţă de alegătorii noştri, faţă de cetăţenii României, că vom continua să ne luptăm pentru aceste principii, indiferent de ce se întâmplă.

Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în comitetul politic – «Dacă PSD, aşa am spus atunci, votează o astfel de moţiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD». Această decizie este valabilă şi astăzi, este fermă şi nu pentru că am avea orgolii, ci pentru că nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care îşi ţine o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist împotriva căruia am format acest guvern pro-european".

Fritz: Îl invit pe Bolojan la o discuţie despre cum putem coordona paşii în această criză între PNL şi USR

"Pentru noi asta înseamnă cu claritate că miniştrii USR vor rămâne, vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern. Iar pentru paşii următori, Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine, în calitate de preşedinte USR, să îl invit pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuţie despre cum putem coordona paşii în această criză între PNL şi USR.

Este evident că este nevoie de forţe reformiste, este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză (...)", a mai precizat președintele formațiunii în timpul declaraţiilor.