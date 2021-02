Firea: "Domnilor Orban, Barna, Cioloş, le-aţi promis românilor un trai mai bun, iar acum vă bateţi joc de ei”

Liderul PSD, Gabriela Firea a făcut o analiză a rezultatelor pe care cei trei primari de dreapta le-au avut de la începutul mandatelor. Ea consideră că acţiunile actualei guvernări au condus în numai trei luni la nenorociri administrative de pe urma cărora locuitorii Capitalei au de suferit.

Reacția Gabrielei Firea vine după ce primarul Capitalei Nicușor Dan a blocat construirea Spitalului Metropolitan, iar edilul sectorului 1, Clotilde Armand a tăiat finanțarea pentru patru spitale.

"Domnilor Orban, Barna, Ciolos, chiar nu vā pasā de oameni? Chiar aveti inima de piatrā? Sunteti, prin tăcere, pārtaşi la deciziile monstruoase ale colegilor vostri! Le-ati promis românilor un trai mai bun iar acum va bateti joc de ei, prin reprezentantii vostri!

Prin cei pe care i-ati girat in campanie si i-ati prezentat cetatenilor ca fiind candidati profesionisti si onesti?

Priviti rezultatul! In Bucuresti, avem de 3 luni primari de dreapta! Primele lor actiuni sunt indreptate impotriva oamenilor! Inclusiv a celor care i-au votat”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea: "Domnilor Orban, Barna, Ciolos, dati dovada de respect fata de romani"

"Dl Dan a blocat personal construirea Spitalului Metropolitan - proiect la cheie, muncit 2 ani, cu fundatie inceputa, a Pasajului Doamna Ghica - este aproape gata, a lucrarilor de la Prelungirea Ghencea, a oprit si autobuzele scolare! Stati sa vedeti ce urgie va fi dupa prezentarea bugetului de austeritate”, a mai scris Firea pe Facebook

Scandal spitale Sector 1. Clotilde Armand taie finanţarea a patru mari spitale, printre care şi spitalul de copii Grigore Alexandrescu.

„In cel mai mare sector - sectorul 1 -, e jale! Dupa ce cā a “castigat” prin frauda, noul primar al dreptei unite impotriva oamenilor si-a permis sa taie finantarea - pe modelul amicului Nicusor -, a patru spitale importante nu doar pentru Bucuresti, ci pentru intreaga tara : Spitalul Clinic de Urgență București - Floreasca, Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Un proiect criminal propus de noul primar si votat de majoritatea PNL - USR Plus din Consiliul local Sect 1”, a mai scris Firea pe Facebook.

Gabriela Firea: "Comportati-va ca niste oameni, nu ca niste roboti politici care au in cap numai voturi"

"De aproape 20 de ani, printr-o Hotarare de Guvern, Primariei Capitalei i s-au dat in administrare 19 spitale iar Primariei Sectorului 1 alte 4 spitale.

Nimeni, in toti acest ani, nu si-a permis sa taie alocatiile bugetare de la spitale! Dimpotriva, s-au investit sute de milioane de euro in corpuri noi de cladiri, sectii noi, sali de operatii, aparatura ultra-performanta, plus achitarea facturior pentru utilitati, paza, reparatii, etc., Ministerului sanatatii ramanandu-i plata salariilor cadrelor medicale.

Toata lumea a avut de castigat, in special cetatenii”, a mai scris Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea: "Interveniţi urgent şi stopaţi aceste nenorociri administrative ale noilor primari de dreapta pe care i-aţi validat"

"Domnilor Orban, Barna, Ciolos, dati dovada de respect fata de romani!

Comportati-va ca niste oameni, nu ca niste roboti politici care au in cap numai voturi si, daca alegerile sunt abia peste 4 ani, timp de 3 ani cautionati prapadul la guvern si in primarii!

Credeti ca oamenii vor uita?

Interveniti urgent si stopati, cu puterea politica pe care o aveti, aceste nenorociri administrative ale noilor primari de dreapta pe care i-ati validat!

Daca nu interveniti, veti fi la fel de vinovati ca si ei”, a conchis Firea pe Facebook.