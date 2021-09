Gabriela Firea, reacţie la scandalul din coaliţie: "Hienele se sfâșie între ele! Au minţit românii, pentru a ajunge la putere"

"Hienele se sfâsie între ele! Au mintit românii, pentru a ajunge la putere, unii au si furat, au promis solutii miraculoase pentru toate problemele tarii si oraselor - inclusiv în Capitala -, si, in mai putin de un an, si-au dat arama pe fata! E totul pentru ei, pentru parvenirea lor!

Nu e nimic pentru oameni!

Daca cei de la USR - Plus amenintau cu iesirea de la guvernare cand NU s-au majorat alocatiile copiilor potrivit legii, si a pensiilor, sau îi cereau demisia din functia de primar general lui Nicusor Dan, cand a oprit platile de supravietuire pentru persoanele cu dizabilitati, gravide etc si cand a blocat toate santierele de dezvoltare din Bucuresti, poate isi mai spalau obrazul de “noua speranta in politica”.

Dar așa, pe ciolan, urata este si se vede “lupta de idei”", a scris Gabriela Firea pe pagina sa de socializare.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal