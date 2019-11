Foto: captură Antena 3

Gabriela Firea a reacționat dur după declarațiile făcute de Niculae Bădălău la adresa diasporei, amintind că românii care muncesc în afara țării contribuie decisiv la creșterea economică și că trebuie respectație, pentru că sunt frații noștri.

„Mama mea a lucrat 10 ani in Italia. Fratele meu, 6 ani. Am multe rude, prieteni si fosti colegi care lucreaza in Italia, Spania, Germania, Israel, chiar in Statele Unite ale Americii.

Nu pot fi de acord cu declaratiile din ultimele ore despre ce reprezinta diaspora. Nu vreau sa polemizez cu proprii colegi de partid, nici sa ies in evidenta, dar tacerea mea, si a celorlalti colegi, ar insemna ca toti gandim la fel.

Cred ca trebuie sa intelegem faptul ca orice declaratie publica a unui politician, precum si orice actiune, sunt sub lupa presei si a opiniei publice. Pentru ca asa este normal in democratie.

Sa nu uitam ca romanii care muncesc inafara tarii trimit bani familiilor ramase acasa si contribuie decisiv la cresterea economica.

Dar, cel mai important, traiesc permanent cu dorul de tara in suflet. Trebuie respectati, pentru ca sunt fratii nostri”, a declarat Gabriela Firea.

Bădălău și-a cerut scuze

Niculae Bădălău, liderul PSD Giurgiu și fostul ministru al Economiei, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că ideea de a se mări numărul parlamentarilor din diaspora este "o nebunie". Bădălău a spus că nu i se pare normal ca românii plecați în străinătate, care nu mai au niciun gând de a reveni în țară, să decidă soarta celor care locuiesc în România.

„Ei au 700.000 de oameni care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia”, a declarat Bădălău, potrivit unei înregistrări făcute de publicația Giurgiu Acid.

Ulterior, Niculae Bădălău și-a cerut scuze într-o postare pe Facebook. Fostul ministru a spus că, de fapt, declarațiile sale au fost scoase din context și nu a intenționat să jignească pe cineva.