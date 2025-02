Gabriela Maria Horga: Moment important pentru piața de capital din România. Legea pentru acces mai ușor la finanțare, adoptată

Modificările vor asigura un acces mai rapid la finanțare, o mai mare transparență și o piață de capital mai dinamică, a transmis Maria Gabriela Horga / foto: Facebook

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care modifică Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, un pas important pentru consolidarea pieței de capital din România. Inițiativa, la care a contribuit activ Gabriela Maria Horga, senatoare PNL de Giurgiu și președinta Comisiei de Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piața de Capital din Senatul României, vine cu măsuri ce simplifică procedurile și îmbunătățesc condițiile pentru investitori și companii.

Proiectul de lege urmează să fie trimis spre promulgare președintelui interimar Ilie Bolojan.

Astfel, modificările vor asigura un acces mai rapid la finanțare, o mai mare transparență și o piață de capital mai dinamică.

„Un moment important pentru viitorul pieței de capital din România: Camera Deputaților (camera decizională) a adoptat proiectul de lege de modificare a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață.

Este un proiect pentru realizarea căruia am muncit mult anul trecut, am depus mult suflet, în calitate de vicepreședinte pentru piața de capital la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Adoptarea acestui proiect de lege este mai mult decât o schimbare legislativă. Este un angajament ferm pentru consolidarea pieței de capital, pentru protecția investitorilor și pentru crearea unor condiții mai bune de acces la finanțare pentru companii. O piață de capital puternică înseamnă o economie mai dinamică, capabilă să ofere oportunități reale de creștere.

Elaborarea proiectului a fost un proces intens și rapid, dar transparent, cu multe consultări, în care fiecare etapă a fost gândită cu atenție, pentru ca rezultatul final să fie unul benefic”, a declarat Gabriela Maria Horga, senatorul PNL de Giurgiu.

Senatoarea Gabriela Maria Horga subliniază că proiectul a fost construit printr-un amplu proces de consultare, care a inclus și o dezbatere publică organizată de Ministerul de Finanțe.

„Am desfășurat consultări ample cu formele asociative, iar Ministerul de Finanțe a găzduit o dezbatere publică. Am ascultat, am analizat și am integrat multe dintre propunerile primite, pentru că mi-am dorit ca această lege să contribuie cu adevărat la modernizarea pieței de capital, nu doar să bifăm o obligație prea mult amânată, înainte de venirea mea la ASF.

Le mulțumesc tuturor celor implicați, fără ajutorul cărora nu ar fi fost posibilă această realizare.

Ce aduce nou proiectul de lege:

Simplificarea procedurilor și reducerea perioadei de timp necesare pentru atragerea de capital, contribuind astfel la dinamizarea pieței financiare;

Publicarea cu celeritate în Monitorul Oficial a hotărârilor relevante ale adunărilor generale ale acționarilor.;

În cazul majorărilor de capital social al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, termenul minim acordat pentru exercitarea dreptului de preferință a fost redus de la 30 de zile la 14 zile calendaristice;

Reguli noi privind executarea unei hotărâri judecătorești care dispune anularea sau constatarea nulității unei hotărâri de aprobare a unei majorări de capital social;

Menținerea obligației de întocmire și publicare a raportului trimestrial, asigurând astfel transparența și informarea corectă a investitorilor despre evoluția financiară a companiilor listate.

Am transpus în legislația românească două directive europene: