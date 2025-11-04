Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicușor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupe: "Nu merge. Lucrează cu jucătorii mari"

Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicușor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupe. Sursa foto: Antena 3 CNN

Fostul secretar general al NATO a comentat, în direct, la Antena 3 CNN, scenariul în care Nicușor Dan l-ar apela pe Donald Trump pentru a-i cere să se răzgândească în privinţa retragerii unor trupe americane din România. "Nu merge. De ce? Nu că nu trebuie încercat, dar președintele Trump preferă să lucreze cu jucătorii mari", a răspuns Mircea Geoană.

"Președintele Trump, îl cunosc bine, preferă să lucreze cu jucătorii mari. Dacă te duci şi-i consumi timp, pentru că o convorbire costă ceva timp. În Biroul Oval, e greu. Rutte cred că a stat cele mai multe minute cumulate în Biroul Oval dintre liderii mondiali. E o chestiune prea mică... 600 de militari americani, la nivelul de forţe la nvel global, ne frământă, dar n-aş trage cartușul...

Dacă îi captez atenţia cu ceva, trebuie să fiu sigur că vin cu ceva cu care să-i captez imaginaţia. Toată ideea că nu se poate rezolva Ucraina fără să rezolvăm şi prin România, prin elementul de stabilizare a relației, dacă punem împreună elemente economice...

Acolo poţi să te duci, sunt sigur că președintele României, când va avea întâlnirea programată, poate veni cu o ofertă nu frivolă, nu oportunistică. ci una de ofertă strategică de perspectivă şi care să capteze atenţia unui preşedinte prins în lucrri foarte mari cum este Trump", a afirmat Geoană.

Nicușor Dan anunță că va discuta cu Mark Rutte despre apărarea flancului estic

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei, informează Administraţia Prezidenţială.

Întâmpinarea şefului NATO va avea loc în jurul orei 13:00.

Vizita lui Rutte are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.