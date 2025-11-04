Geoană, despre jocurile puterii Trump-Putin: "Trump începe să înțeleagă că rusul știe doar «cu forţa». Trebuie presiune autentică"

2 minute de citit Publicat la 22:56 04 Noi 2025 Modificat la 22:56 04 Noi 2025

Mircea Geoană. Foto: Captură Antena 3 CNN

Mircea Geoană a spus marţi seară, la Antena 3 CNN, că vizita lui Putin în Alaska a fost o încercare foarte bună din partea lui Trump deoarece, "în mod logic, mai întâi încerci elementul de curtoazie: îl flatezi, îl scoți din izolare". El a adăugat că "Trump începe să înțeleagă că rusul știe doar cu forța", subliniind totuşi că "nu va exista o agresiune militară clasica împotriva României din partea Rusiei" pentru că "nu are sens".

"Suntem într-o perioadă de război asimetric, nu cu tancuri, ci cu atacuri cibernetice. Aceste lucruri vor continua. Trebuie să fim pregătiți pentru acest tip de chestiuni. Sunt absolut convins că nu va exista o agresiune de tip militar clasic din partea Rusiei, nu are sens. Dar vom avea provocări, incidente care să ducă la erodarea încrederii populației în instituții", a spus Geoană.

El a subliniat că Trump începe să înţeleagă "uşor-uşor" că Putin speră că Europa se va decupla de America.

"Cred că Trump a făcut bine încercând să-l scoată pe Putin din zona încrâncenată în care spune «niciodată o Ucraină independentă». Eu mă uit la lucrurile acestea — pompa avionului F-35, covorul roșu, Alaska — ca la elementele unui joc, un fel de coregrafie de diplomație la nivelul cel mai înalt.

Într-un fel, anticipam că nu se va întâmpla mare lucru, dar trebuia să încerce, iar Trump începe să înțeleagă, ușor-ușor, că din partea lui Putin există o speranță că Europa se va decupla de America", a adăugat el.

Fostul număr 2 în NATO a subliniat că "în mod logic, mai întâi încerci elementul de curtoazie", iar Trump "începe să înţeleagă acum că rusul ştie doar cu forţa".

"În mod logic, mai întâi încerci elementul de curtoazie: îl flatezi, îl scoți din izolare. În clipa de față, președintele Trump vrea pace în Ucraina. Întrebarea este câtă presiune suplimentară, cu atenție, este dispus să pună pe economia și relațiile Rusiei. Sunt absolut convins că, la întâlnirea cu președintele Xi, Trump a ridicat subiectul sprijinului chinezesc pentru Rusia.

Deci, dacă Trump și noi, europenii, reușim să scoatem bani din activele înghețate ale Rusiei, eu cred că, în 6–8 luni, reușim să punem o presiune autentică pe Rusia. Putin va veni la negocierile de pace. Altfel, nu va funcționa. Și cred că Trump începe să înțeleagă că rusul știe doar cu forța și dacă are în față un interlocutor hotărât să-și apere interesele.

Eu estimez că, în prima jumătate a anului viitor, vom avea un început de acord, măcar unul de încetare a focului, dacă presiunea noastră și sprijinul pentru Ucraina vor continua", a subliniat el.