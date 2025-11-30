George Simion candidează singur pentru șefia AUR. Congresul are loc, duminică, la Alba Iulia

Publicat la 11:43 30 Noi 2025

Liderul AUR, George Simion. Foto: Hepta

Congresul Național al AUR se va desfășura, duminică, la Alba Iulia, președintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la șefia formațiunii, conform Agerpres.

Pe 30 septembrie, Biroul Național de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului la Alba Iulia pentru că acolo este 'locul unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor'.

În urma procesului intern de vot desfășurat în perioada 24 - 27 noiembrie, Petrișor Peiu a fost ales președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, prin intermediul platformei electronice a partidului.

Cine sunt vicepreşedinţii AUR

În aceeași perioadă au fost aleși și vicepreședinții partidului. Aceștia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

În cursa pentru șefia CNC al AUR s-au mai înscris Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu.

Pentru a se înscrie în competiția internă, fiecare dintre candidații la o funcție de conducere (președinte al partidului și pentru celelalte organe de conducere) are cel puțin 100 de susținători, la care se adaugă alți 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.