George Simion, prima reacție după ce Călin Georgescu a primit arest la domiciliu: „Tot un abuz, dar o victorie a protestelor”

Călin Georgescu nu pleacă azi din arest, procurorii au la dispoziție 48 de ore ca să depună contestație. Foto: Hepta

George Simion susține că decizia Tribunalului București de a înlocui arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu reprezintă „tot un abuz”, dar și „o victorie a protestelor” și „o mică victorie a românilor”. Liderul AUR a reacționat după hotărârea instanței de marți.

„Arest la domiciliu? Tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor”, a scris George Simion pe Facebook, la scurt timp după decizia Tribunalului București.

Tribunalul București a decis marți înlocuirea măsurii arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu. Este vorba despre o măsură juridică mai blăndă. Decizia a fost luată de judecătorul Vlad Andriescu, același care a mai respins o dată arestarea fostului candidat la prezidențiale. DIICOT a anunțat că va contesta hotărârea.

Călin Georgescu nu pleacă azi din arest, procurorii au la dispoziție 48 de ore ca să depună contestație.

Călin Georgescu a fost dus luni dimineața din Arestul Central la tribunal, unde cererea sa a fost judecată de Vlad Andriescu, magistratul care a respins pe 22 septembrie cererea DIICOT de arestare preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Instanța a amânat pentru marți luarea unei decizii.

Georgescu este în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

