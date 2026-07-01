Antena 3 CNN Politică Grindeanu acuză PNL că a blocat 2 legi din PNRR: „La Senat, au lipsit 3 voturi: Bolojan, Abrudean și Horga”

Grindeanu acuză PNL că a blocat 2 legi din PNRR: „La Senat, au lipsit 3 voturi: Bolojan, Abrudean și Horga”

A.O.
3 minute de citit Publicat la 12:45 01 Iul 2026 Modificat la 13:02 01 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan
Președintele PSD a susținut că dacă senatorii liberali nu ar fi lipsit de la vot, proiectele ar fi trecut marți. Sursa foto: Profimedia Images

Sorin Grindeanu a acuzat PNL că a blocat două legi din PNRR în Senat. Președintele PSD a declarat că Ilie Bolojan i-a trimis luni un mesaj, cu două zile înainte de încheierea sesiunii parlamentare, referitor la șase legi care ar fi trebuit să fie adoptate de urgență pentru a îndeplini jaloanele din PNRR. Patru dintre aceste legi au fost adoptate de Camera Deputaților, în timp ce două nu au trecut de Senat, a spus Grindeanu. Șeful social-democraților a precizat că de la vot au lipsit Ilie Bolojan, Mircea Abrudean și Maria Horga. 

Sorin Grindeanu a spus că în timp ce PSD și-a respectat promisiunea de a adopta cât mai rapid legile care vizează PNRR, PNL s-a mișcat „foarte încet” și două proiecte de lege au rămas blocate la Senat. 

„Luni, cu două zile înainte de încheierea sesiunii parlamentare, eu personal am primit de la premierul demis Ilie Bolojan șase proiecte vitale pentru PNRR. Dintre aceste 6 proiecte, 4 erau la Camera Deputaților, 2 la Senat. Ieri în Camera Deputaților toate proiectele solicitate de premierul demis și alte acte normative care țin de PNRR au fost aprobate. 

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Sorin Grindeanu PNRR criza politica

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close