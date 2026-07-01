Grindeanu acuză PNL că a blocat 2 legi din PNRR: „La Senat, au lipsit 3 voturi: Bolojan, Abrudean și Horga”

În total vorbim despre reforme și măsuri care însumează aproximativ 3 miliarde de euro pentru România.

Din păcate, Senatul, care este condus de PNL, avea două proiecte și pe niciunul dintre ele nu a reușit să le voteze. E vorba de o propunere legată de decarbonizare și de una privind Codul urbanismului. Ambele proiecte au rămas suspendate din cauza faptului că președintele Senatului s-a mișcat foarte încet”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că dacă senatorii liberali nu ar fi lipsit de la vot, proiectele ar fi trecut marți.

„Nu au fost în stare să le treacă la Senat. Luni mi-a trimis pe SMS, pe WhatsApp, Ilie Bolojan cele șase legi necesare, urgente, marți tot ceea ce a ținut de Camera Deputaților a fost aprobat, celelalte două care au ținut de Senat, din păcate, nu. A

(...) Ar trebui să vină PNL la vot. De exemplu, ieri la Senat au lipsit trei voturi. Ghici cine? Ilie Bolojan, Mircea Abrudean și ce să vezi, doamna Horga. Dacă erau, treceau cele două legi de care vă spuneam că nu au fost în stare să le treacă la Senat”, a spus liderul social-democraților.

Sorin Grindeanu a adăugat că le-a transmis parlamentarilor PSD că ar putea fi chemați din vacanță oricând într-o sesiune extraordinară pentru a adopta proiectele de lege care vizează PNRR.

„Îl anunț pe premierul demis Bolojan că suntem aici la muncă și rămân deschis pentru a sprijini toate proiectele necesare ca România să atragă banii din PNRR. Îmi doresc ca și Senatul condus de PNL să iasă din pasivitate și să înțeleagă că, atunci când este vorba despre România, nu este cazul de jocuri politice.

Nu voi ezita să convoc o sesiune extraordinară atunci când situația o va impune. PSD și-a anunțat parlamentarii să fie pregătiți pentru acest scenariu și să revină oricând în sesiune extraordinară.

România are nevoie de stabilitate, nu de orgolii politice mărunte. Asigur pe toți, chiar și pe Ilie Bolojan, că PSD, așa cum a arătat în aceste două zile, rămâne singura ancoră reală de stabilitate în acest haos politic.

Ceasul ticăie pentru absorbția miliardelor din fonduri europene. Sper să înțeleagă și Ilie Bolojan și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză de fapt sabotează economia României”, a spus președintele PSD miercuri, într-o conferință de presă la Parlament.