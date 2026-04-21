Grindeanu admite că o parte din electoratul PSD a migrat către AUR: "Acele procente au venit de undeva". Ce spune de o alianţă cu AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că este evident că o parte din electoratul social-democraţilor a migrat către AUR, fenomen care, potrivit lui, se observă şi în rândul altor partide, precum PNL, notează Agerpres.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă o parte din electoratul PSD a migrat către AUR.

"În mod evident, în acest moment, şi nu doar de la noi. AUR a fost un partid care a apărut în Parlament în 2020. N-a existat până atunci. În 2020, dacă nu mă înşel, a avut 7-8% vot la alegerile parlamentare. Acum, în 2024, undeva 17-18%. Acele procente au venit de undeva. Au venit şi de la PSD, au venit şi de la PNL, au venit şi de la alte partide, dar evident că există o redistribuire la nivel naţional şi de undeva acest bazin electoral al AUR s-a format. Şi de la PSD, evident", a spus Grindeanu la Radio România Actualităţi.

Liderul PSD a exclus din nou o colaborare cu AUR în prezent, dar a precizat că nu poate garanta că acest lucru va rămâne valabil pentru totdeauna.

"Nu cred că aş fi în stare să spun ce se va întâmpla în viitor pentru partidul acesta peste 10 ani şi pentru AUR. Nu pot să spun pentru totdeauna. (...) În această perioadă, în modul în care sunt aşezate lucrurile, PSD a anunţat că nu face majoritate cu AUR. (...) Sunt lucruri care ne despart.

De aceea vorbim de partide pro-europene şi partide anti-europene. PSD nu e un partid populist, nu e un partid care să militeze altcumva decât conform principiilor Uniunii Europene. Suntem cei care am închis până la urmă negocierile României cu Uniunea Europeană, suntem cei care am acţionat tot timpul când am fost la guvernare pentru a intra în NATO, pentru a intra în Uniunea Europeană, pentru a intra în Schengen, sunt câteva lucruri care ne deosebesc.

Am fost şi suntem susţinători a ceea ce înseamnă Ucraina. Agresiunea Rusiei în Ucraina cred că e un lucru care diferenţiază fundamental PSD, modul în care tratăm, PSD şi AUR, această agresiune şi până la urmă PSD nu doreşte în acest moment să facă parte dintr-o coaliţie alta decât una de partide pro-europene", a afirmat Grindeanu.