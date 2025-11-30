Grindeanu îl atacă pe Bolojan: Măsurile adoptate nu și-au atins ținta. Direcția economică e îngrijorătoare

Sorin Grindeanu. sursa foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că măsurile economice adoptate de Guvern în ultimele luni nu au produs efectele așteptate, iar direcția economică a țării este una îngrijorătoare. Declarațiile au fost făcute duminică, la România TV, relatează Agerpres.

„Spunem de vreo două luni că, dacă e să fie un pachet 3 de asumare în Parlament, atunci nu trebuie să lipsească o componentă de măsuri de relansare economică. Vedem cu toţii că pare, pare în acest moment că măsurile adoptate prin pachetul 1 şi chiar prin pachetul 2 nu şi-au atins ţinta, pare că lucrurile din punct de vedere economic nu merg în direcţia potrivită şi atunci este absolut necesar să venim cu aceste măsuri de relansare. Noi le-am trimis de două luni de zile şi le-am prezentat public, de două luni de zile le-am trimis partenerilor din coaliţie, spunând, şi spun şi acum, că nu suntem deţinătorii adevărului absolut, că aşteptăm să fie îmbunătăţiri la aceste propuneri, aşteptăm să vină şi celelalte partide cu ceva. Nu s-au deblocat lucrurile”, a declarat Grindeanu.

El avertizează că PSD nu va accepta nicio scădere a salariilor din sectorul public și nu va rămâne la guvernare dacă un asemenea scenariu ar fi propus.

„Noi avem două decizii cât se poate de clare. Pe de-o parte, avem acest pachet de relansare economică, nu că îl vrea PSD, România are nevoie de aceste măsuri şi vedem că încet - încet, din acea criză bugetară de deficit tindem să ajungem într-o criză economică, ceea ce trebuie a fi evitat. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Prin adoptarea unor măsuri de relansare economică. Dar asta este o chestiune. A doua, avem o decizie luată în unanimitate în forul de conducere, în Birou Permanent Naţional, şi care nu ţine, că am mai văzut ziceri în aceste zile, domnule, după alegerile din 7 decembrie o să fie altceva. Nu, nu o să fie nimic, Asta vă spun, că nu ţine de alegerile din 7 decembrie, poate să fie alegeri în fiecare săptămână sau să nu fie alegeri. Noi am dat o decizie - că atâta timp cât suntem parte din această coaliţie, salariile nu vor scădea”, a precizat liderul PSD.

Grindeanu susține că România se apropie periculos de o criză economică și că este nevoie urgentă de un pachet solid de măsuri pentru relansare.