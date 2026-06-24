Grindeanu promite, după ce PSD l-a propus prim-ministru: "Nu am nicio ezitare să scad TVA, dacă există spațiu fiscal"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu.Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, în cazul în care va ajunge premier și dacă va exista spațiu fiscal, nu va avea nicio ezitare să decidă reducerea TVA.

Grindeanu a fost întrebat în mod direct de jurnaliști dacă, în ipoteza în care va conduce noul executiv, va lua măsura reducerii Taxei pe Valoarea Adăugată - crescută anul trecut la un nivel general de 21 la sută, de la 19 la sută, de guvernul Bolojan.

"Eu știu că lucrurile acestea ar putea să genereze știri într-o formă sau alta. În primul rând, trebuie să fiu adus la zi cu situația fiscală. Evident că, dacă mă voi afla în situația în care să existe spațiu fiscal, respectând acordurile României, cele de care vorbeam mai devreme, inclusiv acordurile fiscale, vom face acest lucru.

Nu am niciun fel de ezitare, dar respectând (acordurile, n.r.) și dacă avem acest spațiu fiscal", a spus el la Palatul Parlamentului.

PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu să fie noul premier

Biroul Permanent Național al PSD a decis miercuri, în unanimitate, ca partidul să își asume responsabilitatea guvernării și președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, să fie propunerea de premier.

Liderul PSD a dat asigurări, cu această ocazie, că formațiunea sa poate asigura guvernarea "în condiții clare și transparente" și că va discuta cu formațiunile pro-occidentale un acord politic.

"PSD își poate asuma guvernarea în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni pro-occidentale draftul unui acord politic. Vorbim despre lucruri generale, precum PNRR, aderarea la OCDE, programul SAFE și respectarea țintelor de deficit, nu despre condiții impuse PSD", a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare.

"Dacă va fi un guvern PSD, va fi un guvern care nu se va teme și nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. PSD va juca exclusiv pe mâna sa", a insistat el.

"E clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui (Nicușor Dan)", a conchis Grindeanu, reiterând că PSD nu va vota un executiv din care nu face parte.