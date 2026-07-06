Grindeanu spune că este de acord cu un guvern de armistițiu, dar nu condus de Siegfried Mureșan: „Este un Bolojan mai mic”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că, în principiu, e de acord cu un guvern de armistițiu, dar că social-democrații nu susțin un executiv condus de Siegfried Mureșan, deoarece „Mureșan este un Bolojan mai mic”, scrie Agerpres.

„Avem un guvern demis cu 281 de voturi de peste 60 de zile. De peste 60 de zile. Și, din cauza unui singur om, nu putem să ne așezăm la masă și să găsim o soluție care să excludă - și cu asta sunt total de acord - partidele extremiste. Mureșan este «un Bolojan mai mic». S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus: „Ați zis că mă votați! Votați-mă”. Au venit cu o nouă chestiune. L-au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, cu care, din principiu, nu am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu Guvernul Tomac, s-ar inventa altceva”, a spus Grindeanu la Digi24.

Grindeanu a susținut că USR „ar trebui să meargă în opoziție”.

„Acum, din punctul nostru de vedere, USR și-a arătat în această perioadă dorințele politice. Eu cred că USR ar trebui să meargă în opoziție. Adică, să nu facă parte din viitoarea posibilă coaliție de guvernare. Dar e părerea mea personală. Nu am un vot intern în partid”, a declarat Grindeanu.

El a dezvăluit că discută cu premierul interimar, care, în opinia sa, ar conduce și USR.

„Să știți că mi-e destul să-l sun pe Bolojan ca să știu ce face USR. Că poate Fritz n-a înțeles că el nu mai are partid. USR e condus tot de Bolojan, deci nu trebuie să-l sun și pe Fritz. Da, vorbesc cu Ilie Bolojan și el mă sună. De exemplu, lunea trecută m-a sunat să-mi trimită șase legi la Parlament legate de PNRR, marți, a doua zi, fiind ultima zi de sesiune. Patru legi la Camera Deputaților, două la Senat. M-a sunat și mi le-a și trimis. Cele patru legi de la Camera Deputaților a doua zi au fost votate. Deci, într-o zi. La Senat nu. Dar e responsabilitatea PNL acolo. Mă rog. Și e absolut normal să discut cu Ilie Bolojan”, a adăugat președintele PSD.