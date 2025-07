Grindeanu spune că „PSD nu iese de la guvernare”, dar îl atacă din nou pe Bolojan: „Nu girăm obtuzități contabile”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

„PSD nu iese de la guvernare”, anunță marți președintele interimar al partdiului, Sorin Grindeanu. Liderul PSD critică însă din nou tăierile din programul Anghel Saligny. „Închiderea lor (n.red. proiectelor) înseamnă dispreț față de nevoile reale ale românilor”.

Grindeanu a lansat un nou atac la Guvernul din care PSD face parte, criticând decizia de tăiere a investițiilor din Anghel Saligny. Acesta a criticat și luni decizia și a cerut o discuție în Coaliția de guvernare. Ulterior, premierul Ilie Bolojan a explicat că nu mai sunt bani pentru continuarea proiectelor.

„PSD nu girează obtuzități contabile care pun lacăt pe dezvoltarea comunităților locale! Nicio țară nu s-a dezvoltat lovind în proprii cetățeni. În prezent, sunt aproximativ 2700 de proiecte de drumuri, gaze, apă și canalizare care au fost oprite în toată țara. Închiderea lor înseamnă dispreț față de nevoile reale ale românilor! Înseamnă risipă de bani și nu economie, pierderea lucrărilor deja făcute și a unor locuri de muncă”, a scris, marți, Grindeanu pe Facebook.

Potrivit liderului PSD, „stoparea unui proiect aflat la 60% cu o valoare de 50 de milioane de lei și pentru care s-au cheltuit deja 30 de milioane, nu egalează automat cu o economie de 20 de milioane! Ci cu pierderea totală a investiției! De ce? Pentru că va costa mai mult să fie conservat acel proiect, decât să fie finalizat”.

„PSD nu este de acord cu o astfel de abordare, văzută doar de la înălțimea unui birou, într-un tabel! De aceea, am solicitat ferm o analiză riguroasă de oportunitate și utilitate pe fiecare proiect în parte”, a continuat acesta.

Grindeanu spune că ar fi de acord cu amânarea proiectelor neîncepute și a celor care prevăd „săli de sport, cămine culturale și bazine de înot”.

„Să spui că Programul Anghel Saligny – inițiat în guvernarea de dreapta cu prim-ministru liberal, este un proiect „de furat” înseamnă să insulți mii de primari care muncesc corect și milioane de români care așteaptă apă, canalizare, gaze și drumuri mai bune. Dacă unii au furat, să se ducă la pușcărie! Dar nu oprești toată România pentru că cineva nu ar fi respectat legea. Aceasta nu este reformă, ci o greșeală administrativă”, a precizat acesta.

Președintele interimar al PSD ținut să transmită „foarte clar” că „PSD nu iese de la guvernare”.

„Avem responsabilități uriașe față de românii cu venituri mici și medii și față de comunitățile locale. PSD a intrat în Guvern tocmai ca să apere aceste lucruri. Cine crede că se poate guverna doar cu tăieri și blocaje și cu punerea întregii economii în cap să își asume deschis asta. Curajul reformei înseamnă să te iei de cei care nu plătesc taxe și impozite, care fac lobby ca să evite majorarea redevențelor sau care își externalizează profiturile. Această formulă de guvernare este singura șansă pentru ca România să își păstreze direcția de dezvoltare, dar deciziile trebuie luate împreună de toate partidele. Nu unilateral, nu prin circulare și nu peste capul celor care guvernează pentru românii din toate comunitățile, de la cele mai mici, la cele mai mari”, a mai scris Grindeanu.

„PSD susține adoptarea rapidă a unui pachet de măsuri cu o destinație clară: tăierea privilegiilor și sinecurilor! Inclusiv prin angajarea răspunderii Guvernului”, se mai arată în mesajul președintelui interimar al PSD.

Bolojan: Două treimi din proiectele Programului "Anghel Saligny" vor fi oprite

Premierul Ilie Bolojan a explicat, luni, ce se va întâmpla cu proiectele finanțate prin Programul "Anghel Saligny" și a confirmat că aproape două treimi dintre aceste proiecte vor fi oprite.

Într-o emisiune la B1TV, prim-ministrul a arătat că, în primele 6-7 luni ale anului, au fost cheltuite sumele prevăzute de programe precum "Anghel Saligny" și a precizat că proiectele ce vor putea fi continuate sunt cele în stadiu avansat de realizare.

”Există un număr important de investiţii începute pe bugetul naţional. Aceste investiţii au avut anul acesta o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată. Cum noi în primele şase luni am cheltuit mai mult decât ne-am angajat şi am încasat mai puţin bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare importante pentru a dubla, practic, alocările care au fost consumate în primele 6-7 luni.

În această situaţie, făcând o analiză a ceea ce putem face în perioada următoare, am procedat conform prevederilor legale, care spun că, atunci când nu mai e sursă de finanţare, notifici autorităţile şi constructorii ca să-şi poată pune lucrările în sigurață, să nu se degradeze ceea ce s-a făcut. În acelaşi timp, am făcut o analiză de capacitate, de a mai găsi, totuşi, nişte finanţări din interiorul Ministerului Dezvoltării prin care se derulează aceste proiecte, să putem continua proiectele care sunt într-un stadiu avansat de execuţie" a explicat el.