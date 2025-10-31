Grindeanu vorbește de Ceaușescu, în timp ce îl atacă pe Bolojan: Un dictator care și-a înfometat poporul ca să plătească nişte datorii

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Timişoara, că prezenţa lui în oraşul libertăţii l-a făcut să îşi amintească ce înseamnă, de fapt, "încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre". Fără să-i spună numele, liderul interimar al PSD l-a comparat pe premierul României, Ilie Bolojan, cu fostul dictator Nicolae Ceauşescu.

Aflat într-un turneu în organizaţiile PSD, înainte de Congres, Sorin Grindeanu a spus la Timişoara: "Să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului". Declaraţia lui vine la câteva ore după ce l-a atacat pe Ilie Bolojan şi a afirmat că "prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament" și să vină luni, la solicitarea PSD și AUR.

"Noi suntem aici, la Timişoara, oraşul libertăţii, şi asta ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care a crezut că poate modela România după chipul şi asemănarea lui, căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre. Dacă vă aduceţi aminte, de datoria externă, care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. Acest exemplu ar trebui, până la urmă, să ne inspire să nu cedăm niciodată în faţa dificultăţilor şi să continuăm să luptăm pentru ceea ce este corect", a spus Sorin Grindeanu în timpul unor declaraţii făcute în Capitala Revoluţiei, cum mai este cunoscut oraşul de pe Bega.

Ulterior, liderul interimar al PSD a mai menţionat: "De aceea vă invit astăzi, de aici, de la Timişoara, să rezistăm în faţa celor care ne vor răul şi să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului. Vă cer să fim fermi, să fim hotărâţi, vă cer să nu fim ipocriţi, ca unii care urlau isteric că vor spitale, nu catedrale, dar azi dau buzna peste rând şi au parte de tratamente VIP la Catedrala Neamului, în timp ce oamenii au aşteptat la rând şapte ore".

La un moment dat, politicianul a făcut următoarea precizare: "Aceasta este o Românie ipocrită, nu România pe care PSD trebuie să o reprezinte".