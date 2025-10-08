Guvernul a semnat un contract important pentru modernizarea Armatei. Industria de apărare ar urma să sufere modificări majore

Sursa foto: Armata României/ Facebook

Ionuţ Moşteanu s-a întâlnit, miercuri, cu directorul Organizaţiei pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR), Joachim Sucker, ocazie cu care a fost semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării ţării noastre la programele europene din domeniul apărării, precizează MApN.

Acordul permite industriei de apărare româneşti să participe direct la programele OCCAR privind dezvoltarea, achiziţia şi întreţinerea echipamentelor militare moderne, contribuind astfel la modernizarea forţelor armate, conform Agerpres.

Prin acest parteneriat, România va beneficia de proceduri mai eficiente, transparente şi mai puţin costisitoare pentru achiziţiile de apărare, explică MApN.

"Semnarea acestui acord este un pas major pentru modernizarea armatei, pentru integrarea mai profundă în sistemul european de apărare şi pentru sprijinirea industriei naţionale de profil. Ne oferă acces la cele mai noi tehnologii şi consolidează cooperarea cu partenerii europeni", a declarat ministrul Ionuţ Moşteanu.

Cei doi oficiali au analizat şi noi oportunităţi de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi OCCAR, Moşteanu subliniind dorinţa României de a se implica activ în iniţiative internaţionale care promovează dezvoltarea şi securitatea durabilă.

Condiții de înscriere, plată și alte beneficii la stagiul militar voluntar

Ministerul Apărării Naționale a aprobat cu câteva zile în urmă proiectul de lege privind posibilitatea tinerilor de a urma un stagiul militar voluntar de patru luni. MApN pregătește astfel o nouă cale prin care cetățenii pot experimenta pregătirea militară de bază, iar statul speră să atragă recruți pentru a-i păstra pe unii dintre ei ca militari profesioniști.

Pot solicita înscrierea în stagiul militar voluntar cetățenii români — bărbați și femei — cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit anterior serviciul militar activ sau în rezervă. Detaliile privind examenul medical, dosarul de înscriere și alte condiții administrative vor fi stabilite în ordinul de ministru, dar, în esență, candidatul trebuie să îndeplinească condițiile medicale și de capacitate prevăzute pentru activitățile militare de bază.

Pe durata celor 4 luni, participanții vor primi solda lunară echivalentă cu cea a unui militar în termen la gradul de soldat – în jur de 3.000 de lei pe lună. La finalul stagiului, recrutul va primi și un bonus financiar sub forma unei indemnizații egale cu trei câștiguri salariale medii, sumă care în prezent se traduce aproximativ la 27.000 de lei.