Guvernul anunţă noi reguli în domeniul transporturilor rutiere

O prevedere se referă la transportul rutier de mărfuri în cadrul operaţiunilor de transport internaţional sau în cadrul operaţiunilor de cabotaj cu vehicule. Sursa foto: Getty Images

Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanţă, noi reglementări în domeniul rutier, stabilind, între altele, că transportul judeţean sau local contra cost de persoane poate fi efectuat, în baza licenţei de traseu, prin servicii regulate, doar dacă nu există deja o cursă atribuită pe traseul respectiv, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, actul normativ aduce o serie de clarificări şi ajustări în domeniul transporturilor rutiere şi în ceea ce priveşte obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în vederea îmbunătăţirii supravegherii activităţilor de transport şi asigurării respectării legislaţiei fiscale de către operatori".

În privinţa transporturile rutiere, au fost actualizate sau eliminate anumite prevederi referitoare la transportul interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, astfel încât acestea să fie corelate cu modificările introduse prin OUG 141/2024 privind transporturile rutiere, menţionează sursa citată.

De asemenea, domeniul de aplicare pentru activităţile de intermediere în transportul rutier de persoane a fost extins astfel încât toţi participanţii direcţi sau intermediari la efectuarea unui serviciu de transport rutier regulat sau ocazional de persoane să poată fi identificaţi, controlaţi şi, dacă este cazul, sancţionaţi, pentru a menţine echilibrul pe piaţă.

O altă prevedere introdusă se referă la transportul rutier de mărfuri în cadrul operaţiunilor de transport internaţional sau în cadrul operaţiunilor de cabotaj cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone.

Astfel, conducătorii auto care deţin permise de conducere pentru categoriile B şi BE şi efectuează astfel de operaţiuni de transport rutier contra cost trebuie să deţină un certificat de pregătire profesională (CPP), care să ateste că deţin cunoştinţele necesare pentru respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă obligatorii, precum şi în legătură cu funcţionarea tahografului.

Totodată, ordonanţa prevede că transportul judeţean sau local poate fi efectuat, în cadrul unei curse în baza licenţei de traseu eliberate pentru transportul rutier contra cost interjudeţean de persoane, prin servicii regulate, doar dacă nu există deja o cursă atribuită pe traseul respectiv, evitând astfel suprapunerile şi protejând licenţele de traseu, mai menţionează Guvernul.

În ceea ce priveşte obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ordonanţa stabileşte limitele de competenţă ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) şi reglementează modalitatea concretă de aplicare a sancţiunii complementare de suspendare a activităţii operatorului economic: imobilizarea vehiculului de către ISCTR prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, se mai arată în comunicat.