Guvernul anunță tăieri serioase pentru a putea finanța creșterile de pensii. Care sunt domeniile vizate

Șeful Cancelariei premierului anunță la RFI că Executivul Orban a identificat mai multe zone unde va aplica ”măsuri severe de reducere a cheltuielilor bugetare”, în așa fel încât să poată implementa legea pensiilor. Ionel Dancă prezintă lista domeniilor de unde se vor tăia cheltuieli.

”În zona de cheltuieli cu bunuri și servicii, în zona de cheltuieli cu funcționarea administrației publice. Noi ne-am asumat un program amplu de restructurare și eficientizare a administrației publice. Un prim pas a fost făcut prin reducerea numărului de ministere de la 26 la 16 ministere, iar etapa următoare este cea legată de reorganizarea acestor ministere, prin comasarea mai multor agenții și instituții subordonate, astfel încât să avem un aparat administrativ mult mai suplu și eficient, care să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor. Există spațiu în această zonă de reducere a cheltuielilor. De asemenea, vorbim despre alte zone, unde am putea gândi mai multe măsuri, care să lase resursa bugetară pentru alte priorități, vorbim despre zona cheltuielilor cu dobânzile. Chiar în rectificarea bugetară vreau să vă menționez că au fost diminuate sumele pentru cheltuielile cu dobânzile cu aproximativ 500 de milioane de lei. În același timp, ne propunem o îmbunătățire a colectării veniturilor bugetare. Numai din TVA, dacă este să ne uităm strict pe execuția bugetară pentru anul în curs, avem un nivel al încasărilor sub program de aproximativ 4 miliarde de lei, or acest lucru nu poate fi tolerat și considerăm că există spațiu pentru o mai bună colectare a veniturilor fiscale, anul viitor. De asemenea, din zona de venituri nefiscale, prin declanșarea unor programe de investiții, de acțiuni care să vizeze creșterea veniturilor bugetare, printr-o mai bună gestiune a companiilor de stat”.