Hubert Thuma, acuzații dure și dezvăluiri: Crin Antonescu a fost trădat

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. Foto: Agerpres

Acuzații dure pentru echipa Bolojan vin de la omul identificat în aceste zile de presă, de unii din PNL chiar, drept „liderul puciștilor”. Hubert Thuma face dezvăluiri ample într-un interviu care va fi difuzat duminică, la Ora de Foc. Thuma vorbește de un plan care începe din vara lui 2024, avându-l personaj principal pe Ilie Bolojan.

El a explicat, însă, la Antena 3 CNN că nu a existat un puci pentru ca el să poată fi liderul puciștilor.

Veți vedea duminică seară, la Ora de Foc, propunerile pe care Ilie Bolojan le-a făcut apropiaților săi atunci când i-au propus să candideze la președinția României. Acuzația principală a lui Thuma – „Trădare în PNL. Crin Antonescu a fost trădat”