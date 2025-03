Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu premierul grec: „Am discutat despre eliminarea blocajelor pentru a reduce preţurile la energie”

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a avut, joi, o întrevedere cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Cei doi au discutat despre îmbunătățirea rețelei energetice din interiorul Uniunii Europene, astfel încât să scadă prețurile și să se realizeze o piață a energiei „cu adevărat intregrată în UE”, relatează Agerpres.

Întâlnirea bilaterală a avut loc în marja summitului PPE, iar concluziile discuției au fost postate pe rețeaua socială X de președintele interimar.



„Schimb aprofundat de opinii în această dimineaţă cu premierul Mitsotakis privind consolidarea cooperării la nivelul UE şi la nivel regional pentru a îmbunătăţi interconectivitatea energetică în regiunea noastră. Am discutat despre eliminarea blocajelor de reţea ca parte a efortului mai larg de a reduce preţurile la energie şi de a realiza o piaţă a energiei cu adevărat integrată în UE. România şi Grecia îşi coordonează îndeaproape acţiunile şi priorităţile în cadrul UE şi NATO”, a scris Ilie Bolojan, joi, pe platforma X.

In-depth exchange of views this morning with ?? PM Mitsotakis (@kmitsotakis) on strengthening cooperation at the EU and regional levels to improve energy interconnectivity in our region. We discussed eliminating grid bottlenecks as part of the broader effort to lower energy… pic.twitter.com/PMZ1FMQG9P